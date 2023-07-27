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27 липня 2023, 14:13 Читать на русском

Приватбанк розпочав виплати допомоги для ВПО від міжнародної гуманітарної організації CARE

Приватбанк розпочинає виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від міжнародної гуманітарної організації CARE через PrivatMoney. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк розпочинає виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від міжнародної гуманітарної організації CARE через PrivatMoney.
Фото: slovoidilo.ua

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Хто отримає допомогу

Допомогу отримають ВПО, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів.

Обов’язковою умовою відбору була приналежність осіб до однієї з категорій вразливості, серед яких:

  • багатодітні родини (троє та більше дітей до 18 років, люди з інвалідністю (I-II група),
  • неповні сім'ї (в яких один дорослий самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей),
  • люди старші 60 років, родини, члени яких мають хронічні захворювання,
  • родини з вагітними жінками та жінками, які годують.

Як окрема категорія були виокремлені українські родини, у тому числі постраждалі з Херсонської області, які впродовж останніх 30 днів були змушені змінити місце проживання, але не мають вищезазначених критеріїв вразливості.

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Деталі

Підтримка за програмою CARE передбачена на три місяці, розмір допомоги на одного члена сім'ї складатиме 2 220 грн на місяць, проте вся сума виплачуватиметься одним платежем: 6 660 грн на кожного члена сім'ї.

Виплата допомоги здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney. Кошти будуть автоматично перераховано на банківську картку бенефіціара.

Якщо в отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації було неправильно вказано її реквізити, він отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

За цим номером грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney можна буде отримати на картку Приватбанку в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні Приватбанку чи за телефоном 3700.

В банку також повідомили, що реєстрація на отримання допомоги уже закрита.

Джерело: Мінфін
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