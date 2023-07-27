Новий банк розвитку NDB, створений країнами БРІКС (Бразилія, росія, Індія, КНР, ПАР) для фінансування інвестиційних проєктів і який видав за 7 років $30 млрд кредитів, не вкладатиме грошей у росію. Про це в середу заявила голова банку Ділма Русефф, яка у 2011−2016 роках була президенткою Бразилії,пише Reuters.
Новий банк БРІКС не інвестуватиме в росію
Що відомо
За словами Русефф, банк, створений у тому числі і на російські кошти, повністю дотримується міжнародних санкцій і тому не розглядає нові проєкти в рф. Русефф також назвала «безпідставними» припущення, що банк може продовжувати працювати з москвою.
Заснований у 2015 році NDB отримав $10 млрд від країн-засновників — Китаю, Індії, Бразилії, росії та ПАР — і за 8 років роботи збільшив кредитний портфель більш ніж у 30 разів.
Але війна в Україні і наступні санкції проти рф вдарили по банку. Майже дві третини залучених банком коштів являли собою долари США. І рефінансувати ці позики виявилося складно: участь росії у капіталі банку (з часткою 20%) зробила його «токсичною» в очах інвесторів та закрила двері на ринки капіталу.
Фактично NDB перетворився на зомбі-банк і розпочав переговори із Саудівською Аравією, Аргентиною та Гондурасом про залучення додаткових коштів. Але ті не виявили зацікавленості, писала у червні The Wall Street Journal із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
У липні 2022 року агентство Fitch Ratings зменшило кредитний рейтинг Нового банку розвитку, вказавши на труднощі з доступом до ринку доларових облігацій.
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