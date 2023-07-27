Новий банк БРІКС не інвестуватиме в росію

Що відомо

За словами Русефф, банк, створений у тому числі і на російські кошти, повністю дотримується міжнародних санкцій і тому не розглядає нові проєкти в рф. Русефф також назвала «безпідставними» припущення, що банк може продовжувати працювати з москвою.

Заснований у 2015 році NDB отримав $10 млрд від країн-засновників — Китаю, Індії, Бразилії, росії та ПАР — і за 8 років роботи збільшив кредитний портфель більш ніж у 30 разів.

Але війна в Україні і наступні санкції проти рф вдарили по банку. Майже дві третини залучених банком коштів являли собою долари США. І рефінансувати ці позики виявилося складно: участь росії у капіталі банку (з часткою 20%) зробила його «токсичною» в очах інвесторів та закрила двері на ринки капіталу.

Фактично NDB перетворився на зомбі-банк і розпочав переговори із Саудівською Аравією, Аргентиною та Гондурасом про залучення додаткових коштів. Але ті не виявили зацікавленості, писала у червні The Wall Street Journal із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

У липні 2022 року агентство Fitch Ratings зменшило кредитний рейтинг Нового банку розвитку, вказавши на труднощі з доступом до ринку доларових облігацій.