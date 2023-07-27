Новий стейблкоїн у Binance, регулювання крипти в Намібії: що нового на ринку криптовалют

Binance додала новий стейблкоїн FDUSD

Найбільша криптовалютна біржа Binance провела лістинг нового стейблкоїну Digital USD (FDUSD) із нульовими комісіями. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові пари для спотової торгівлі: BNB/FDUSD, FDUSD/BUSD та FDUSD/USDT.

На честь запуску нового токена Binance представила акцію, в рамках якої користувачі отримали право на нульову комісію мейкера з усіх пар спотової торгівлі з FDUSD, а також будь-яким новим парам спотової та маржинальної торгівлі FDUSD.

Як працює FDUSD

Минулого місяця Гонконзька трастова компанія First Digital запустила доларовий стейблкоїн FDUSD у мережах Ethereum та BNB Chain. Однак, на відміну від інших аналогічних токенів, регулюванням цього стейблкоїну займуться азійські органи контролю. Запуск FDUSD став відповіддю на регуляторний тиск, який зазнають подібні криптопроекти в США.

Розробники стверджують, що FDUSD стане надійною цифровою валютою, спрямованою на зниження впливу волатильності на ринку криптовалют, підвищення ефективності фінансових транзакцій за рахунок зниження транзакційних витрат та більш швидких та безпечних транзакцій. Крім того, резерви стейблкоїну перевіряються незалежними третіми сторонами, такими як Prescient Assurance.

У Намібії ухвалили закон для регулювання криптовалют

Уряд Намібії підписав закон, що регулює діяльність постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP).

Документ набуде чинності датою, яку встановить Міністерство фінансів.

«Закон про віртуальні активи Намібії 2023» передбачає призначення наглядового органу над VASP та пов'язаними з ними операціями.

Однією з основних цілей акту заявлено забезпечення захисту прав споживачів, а також зниження ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму.

За порушення встановлених норм VASP може загрожувати штраф до 10 млн намібійських доларів ($617 000) та до 10 років ув'язнення.

Це перший у країні закон щодо регулювання криптовалют. У червні його прийняла Національна асамблея, а згодом затвердив президент Намібії Хаге Гейнгоб.

Криптопроект Quantstamp виплатить SEC $28 мільйонів за ICO у 2017 році

Компанія Quantstamp, що спеціалізується на блокчейн-безпеці, виплатить $28,35 млн, залучених у ході первинної пропозиції монет (ICO) у 2017 році, після висунутих Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) звинувачень.

Згідно з нормативними документами, Quantstamp залучила понад $28 млн, продавши токени QSP приблизно 5000 інвесторам. У заяві додається, що компанія планує використати доходи від ICO для розробки протоколу на блокчейні ethereum, який забезпечить автоматизований аудит безпеки смарт-контрактів.

Компанія нібито змусила покупців QSP очікувати, що вартість токенів зросте з успіхом бізнесу компанії. У прес-релізі минулого тижня SEC заявила, що зробила кроки, щоб зробити токени доступними для торгівлі на сторонніх біржах цифрових активів після ICO.

Адміністрація Quantstamp ухвалила рішення врегулювати юридичну суперечку, не визнаючи та не спростовуючи висновків SEC. Компанія виплатила штраф у розмірі $2,5 млн із відсотками за попереднє судове рішення, а також цивільний штраф на суму $1 млн.

USDT визнали майном у справі біржі Bybit

Верховний суд Сінгапуру визнав стейблкоїн USDT майном, яке може перебувати у довірчому управлінні. Про це свідчить рішення у справі криптовалютної біржі Bybit від 25 липня.

Торгова платформа подала до суду на свою співробітницю Хо Кай Сін, звинувативши її у порушенні трудового договору та зловживанні службовим становищем. Як стверджується, Хо перевела понад $4,2 млн в USDT на особисті гаманці, а також неназваний обсяг фіату на персональний банківський рахунок.

Під час розгляду Bybit запросила декларацію про те, що згадані активи перебували у довірчому управлінні цієї співробітниці. Своєю чергою, Хо звинуватила в крадіжці коштів свого двоюрідного брата Джейсона Тео і заявила, що саме йому належать адреси, на які надійшли кошти.

Вивчивши обставини справи, Верховний суд Сінгапуру дійшов висновку, що Джейсон «не існує або не грав заявлену Хо роль» і зобов'язав відповідачку перевести активи назад до Bybit.