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27 липня 2023, 10:11 Читать на русском

Ринки оцінюють підвищення ставок у США, а цінам на золото прогнозують нові максимуми: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.
Фото: mind.ua

Фондові індекси США завершили середовище різноспрямовано

S&P 500 практично не змінився, високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,1%, а індекс Dow Jones збільшився на 0,2%, демонструючи найдовшу серію зростання з 1987 року.

Учасники ринку перетравлювали чергове підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, а також нові коментарі глави ФРС Джерома Пауелла.

Американський регулятор підвищив ставки на 0,25%, до 5,25−5,5% річних — найвищого рівня з 2001 року.

Тим часом Пауелл зазначив, що ФРС, як і раніше, націлена на досягнення рівня інфляції в США в 2% і підкреслив, що цього року зниження відсоткових ставок, ймовірно, не буде.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,1%, японський Nikkei додав 0,6%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 0,5%, сінгапурський STI збільшився на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли 0,4% та 1,4% відповідно.

Інвестори в Азії зберегли оптимістичний настрій, незважаючи на те, що ФРС США підвищила відсоткові ставки до найвищого рівня більш ніж за 22 роки.

До кінця цього року вартість золота перевищить $2000 за унцію

Такого висновку дійшли аналітики з JPMorgan.

Експерти з найбільшого американського банку прогнозують, що спотова ціна золота перевищить $2000 за унцію до кінця 2023 року і підніметься до нових максимумів у 2024 році, коли процентні ставки у США почнуть знижуватися.

Експерти зазначають, що чисті позиції на зростання золота керуючих фондами цього року збільшилися, оскільки геополітичні ризики зробили дорогоцінний метал більш привабливим активом.

Тим часом у JPMorgan очікують, що ФРС почне знижувати ставки у другому кварталі 2024 року.

Нафта зростає на тлі скорочення нафтових запасів у США

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зростають на 1% до $83,76 за барель, а контракти на WTI додають 1,1% до $79,65.

Все через скорочення нафтових запасів у США. За даними Управління енергетичної інформації країни загальнонаціональні запаси нафти скоротилися на 600 тис. барелів.

Крім того, очікуване зниження глобальної пропозиції нафти поряд з ознаками того, що Китай — найбільший імпортер енергоресурсів у світі — може вжити заходів для подальшого стимулювання своєї економіки, також сприяли зростанню нафтових цін останнім часом.

Тим часом ціни на бензин продовжують зростати в усьому світі, свідчивши про високий глобальний попит на нафтове паливо, зауважує Bloomberg.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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