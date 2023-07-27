Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 244 270 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
590 російських окупантів, 9 танків та 40 ракет. Втрати ворога за 26 липня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 4186 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 8147 (+11) од,
- артилерійських систем - 4745 (+18) од,
- РСЗВ — 698 (+0) од,
- засоби ППО - 457 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3996 (+3),
- крилаті ракети — 1347 (+40),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7229 (+18) од,
- спеціальна техніка — 708 (+0).
Джерело: Мінфін
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