МВС попередило українців про новий вид шахрайства у Facebook

У Facebook користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: «Погляньте, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте…». Таким чином шахраї за допомогою фішингу хочуть вкрасти конфіденційні дані українців. Про це повідомляє МВС.