У Facebook користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: «Погляньте, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте…». Таким чином шахраї за допомогою фішингу хочуть вкрасти конфіденційні дані українців. Про це повідомляє МВС.
МВС попередило українців про новий вид шахрайства у Facebook
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Як уберегтися від викрадення конфіденційних даних
- ні в якому разі не переходити за сумнівними посиланнями. Відразу надсилати скаргу на повідомлення та блокувати його розповсюджувача;
- ніколи і нікому не повідомляти свої особисті та банківські дані;
- використовувати складні паролі, що містять великі та малі літери, цифри та символи;
- програми та програми потрібно завантажувати тільки з офіційних джерел;
- захистити свій фінансовий номер: заборонити віддалений перевипуск SIM-картки або перейти на контрактне обслуговування;
- завжди перевіряти інформацію та використовувати лише офіційні джерела.
Джерело: Мінфін
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