Samsung презентував нове покоління складаних смартфонів (фото)

Samsung у середу представив п'яте покоління складних смартфонів, у тому числі флагманський Galaxy Z Fold 5 із діагоналлю 7,6 дюйма.

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Завдяки новому шарнірному механізму смартфон став тоншим і легшим, його товщина — 13,4 мм, вага — 253 г. Смартфон, який у розкладеному стані схожий на книгу і, за заявою компанії, має «потужність ПК», доступний у трьох кольорах — блакитному, чорному і бежевому.

Ще один складаний смартфон, який компанія показала на презентації, Galaxy Z Flip 5 з діагоналлю 6,7 дюйма, також став трохи тоншим у порівнянні з моделями колишнього покоління. Крім того, один зовнішній бік телефону майже повністю займає дисплей.

Компанія також удосконалила його технічні показники, зокрема роботу фронтальної камери. Смартфон доступний у чотирьох кольорах — м'ятному, графітовому, бежевому та лавандовому.

Крім того, на презентації південнокорейський виробник електроніки показав дві нові моделі розумного годинника Galaxy Watch 6 і три планшети Galaxy Tab S9.

Як зазначає Bloomberg, Samsung — найбільший виробник смартфонів у світі — намагається створити свою екосистему пристроїв, як і Apple.

Акції Samsung на корейській фондовій біржі на закритті торгів у середу коштували 69 800 південнокорейських вон, за день вони втратили в ціні 0,29%.