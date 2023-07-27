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27 липня 2023, 8:10 Читать на русском

Укрексімбанк з 25 липня не приймає на інкасо зношену валюту

Із 25 липня АТ «Укрексімбанк» не приймає на інкасо зношені та пошкоджені банкноти іноземної валюти. Про це повідомляє пресслужба банку.

Із 25 липня АТ «Укрексімбанк» не приймає на інкасо зношені та пошкоджені банкноти іноземної валюти.
Фото: biz.censor.net

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Зношена валюта

«Повідомляємо, що з 25 липня 2023 року змінюються тарифи комісійної винагороди за РКО для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», — йдеться в повідомленні.

Як інформують у банку, призупиняється надання банківської послуги «Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу».

Читайте: До 50% комісій за старі купюри та відмови їх приймати: як здати не нову банкноту

Нагадаємо

НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. Зокрема, ухвалені зміни до нормативно-правої бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот.

Крім того, фінустановам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 липня 2023, 8:33
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А как же это так? Гос банк и не хочет выполнять указания НБУ — ай ай ! И шо? даже рожкова ничего не может поделать с этим «вопиющим» фактом?
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