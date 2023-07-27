Укрексімбанк з 25 липня не приймає на інкасо зношену валюту

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Зношена валюта

«Повідомляємо, що з 25 липня 2023 року змінюються тарифи комісійної винагороди за РКО для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», — йдеться в повідомленні.

Як інформують у банку, призупиняється надання банківської послуги «Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу».

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Нагадаємо

НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. Зокрема, ухвалені зміни до нормативно-правої бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот.

Крім того, фінустановам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.