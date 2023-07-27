27 липня європейська валюта подорожчала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,45 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало. Курс НБУ
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Валютний ринок
26 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,40 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.
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Джерело: Мінфін
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