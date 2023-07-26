Курс валют на вечір 26 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у покупці, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

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Валюта Відкриття 26 липня Закриття 26 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,46/40,85 40,45/40,86 1 /1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,50 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,47−37,56, євро — 41,53−41,73 грн.

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