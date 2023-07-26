До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у покупці, а у продажу подорожчало на 1 копійку.
Курс валют на вечір 26 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 26 липня
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Закриття 26 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,46/40,85
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40,45/40,86
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,50 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,47−37,56, євро — 41,53−41,73 грн.
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Джерело: Мінфін
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