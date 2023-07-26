Банки очікують подальшого підвищення вартості депозитів населення

Майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування зменшується від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування.

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Визначальним чинником зростання обсягу коштів клієнтів став вищий рівень відсоткових ставок за депозитами. Додаткові чинники — регуляторні вимоги, пропозиція від бізнесу та наміри фінустанов змінити структуру фондування.

Очікування банків

Банки надалі очікують зростання обсягу зобов’язань у ІІІ кварталі за рахунок надходження коштів від населення та бізнесу. Лише 14% респондентів планують залучати оптове фондування в майбутньому. Це найнижчий показник за увесь час опитування, впровадженого у 2021 році.

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Середня вартість фондування у ІІ кварталі, за оцінками банків, зросла. Про зростання ставок за депозитами для домогосподарств зазначили рекордні 95% респондентів. Частка відповідей про здорожчання вкладів бізнесу менша та знизилася протягом кварталу.

Банки переважно очікують подальшого підвищення вартості депозитів населення у ІІІ кварталі, водночас кошти бізнесу можуть стати дешевшими. Ціна оптового фондування дещо зросте.

Частка фондування у валюті знизилася, водночас значна частина респондентів і надалі очікує на її зниження.

Строковість фондування підвищується другий квартал поспіль, і банки очікують на збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

Другий квартал поспіль 80% респондентів зазначають про збільшення загального обсягу їхнього капіталу за останні 12 місяців — зростання очікують майже три чверті опитаних. Тренд триває два квартали поспіль після року негативних оцінок.

Респонденти вчергове назвали прибутковість єдиним чинником збільшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.

Стабільно висока частка банків відзначила зростання вартості капіталу протягом останніх 12 місяців. Однак надалі банки очікують на деяке здешевлення капіталу.

Методика опитування

Опитування проводилося з 13 червня до 7 липня 2023 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами.

Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.