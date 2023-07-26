У червні українці залишили офіціантам кафе і ресторанів «на чай» понад 75 тис. разів через сервіс безготівкових чайових Приватбанку. Це рекордний показник з часу запуску цієї технології, повідомляє пресслужба банку.
У червні клієнти Приватбанку встановили рекорд з цифрових чайових
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Щедрі чайові
Як зазначили в банку, середня сума «подяки» становила 99 грн. З початку 2023 року кількість cashless-чайових у закладах харчування досягла 369 тис. Їхня загальна сума не уточнюється.
Джерело: Мінфін
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