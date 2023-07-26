Nissan інвестує 600 мільйонів євро у підрозділ Renault з виробництва електромобілів

Renault та Nissan фіналізували угоду з перезапуску свого альянсу. Nissan інвестує до 600 млн євро в Ampere — європейський підрозділ Renault, який спеціалізуватиметься на виробництві електромобілів. При цьому Nissan отримає місце в раді директорів компанії. Про це повідомляється у спільному пресрелізі двох компаній.

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За інформацією Reuters, Ampere може бути оцінена в 10 млрд євро.

Nissan та Renault також розглядають можливість запуску нових проєктів у Латинській Америці, Індії та Європі.

Крім того, компанії збираються узгодити свої стратегії щодо електрифікації автомобілів та розвитку технологій із низьким рівнем шкідливих викидів.

Баланс перехресного володіння акціями

Вони домовились змінити баланс перехресного володіння акціями один одного — вони володітимуть по 15% акцій. У зв'язку з цим Renault, якій зараз належить 43,3% акцій Nissan, доведеться передати 28,4% акцій у траст. Renault продовжить отримувати дивіденди від цих акцій, поки вони не будуть продані.

Траст зможе продати акції Nissan за дорученням Renault, коли французька компанія вважатиме це за потрібне, але зобов'язання позбутися цінних паперів протягом певного періоду часу у французької компанії немає.

Партнери розраховують, що затверджені плани будуть повністю реалізовані в четвертому кварталі 2023 року.

«Підписані сьогодні домовленості дозволяють нам перейти до наступної глави альянсу. Вони зміцнюють наше давнє партнерство та максимізують створення цінності для кожного члена альянсу. Це також закладає основи для нового збалансованого, справедливого та ефективного управління», — заявив Жан-Домінік Сенар, голова операційної ради альянсу.

Альянс

Альянс Renault і Nissan утворився у 1999 році, коли Renault врятувала Nissan від банкрутства. У 2016 році до них приєдналася Mitsubishi, після того, як Nissan придбав великий пакет акцій японської фірми, що зазнавала труднощів. У сукупності три компанії виробляють понад 10% всіх автомобілів у світі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в січні 2023 року Renault і Nissan домовилися про найбільшу реорганізацію свого альянсу.