рф хоче вийти із МВФ. До Держдуми внесли законопроєкт

До Держдуми внесено законопроєкт про вихід росії з МВФ і Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Відповідний проєкт авторства групи депутатів від КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим опубліковано на сайті Держдуми, повідомляє РБК .

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Що відомо

Законопроєкт пропонує визнати такою, що втратила чинність, постанову Верховної ради від 22.05.1992 року про вступ росії до Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Автори ініціативи також пропонують денонсувати протокол про вступ росії в члени Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку, підписаний у Вашингтоні 1992 року.

У пояснювальній записці написано, що такий захід обґрунтовують політикою, яку МВФ проводить щодо росії, а також «санкційною політикою, яка особливо посилилася з лютого 2022 року на вимогу керівництва США і його сателітів».

«Вступивши до МВФ, країна втратила суверенітет і перетворилася на колонію». «Перебування росії в МВФ не допомогло запобігти ухваленню проти росії „санкцій“ (односторонніх економічних заходів), які явно суперечать основним цілям і принципам цієї організації. Відповідно, росії не має сенсу продовжувати брати участь у МВФ», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Тим часом за інформацією РБК, у лютому 2023 року заступник голови російського МЗС Олександр Панкін заявив, що росія не збирається припиняти участь у МВФ, оскільки участь у його діяльності має важливе «іміджеве значення», а також відкриває доступ до «передової міжнародної фінансової експертизи».

Також москва зацікавлена в продовженні участі в МВФ через «залучення до процесу узгодження глобальних економічних ініціатив і проєктів», додав Панкін.

Крім того, він відкинув ідею відмови росії від членства у Світовій організації торгівлі (СОТ). Вихід з організацій може призвести до штучної самоізоляції національної економіки.