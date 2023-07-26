До Держдуми внесено законопроєкт про вихід росії з МВФ і Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Відповідний проєкт авторства групи депутатів від КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим опубліковано на сайті Держдуми, повідомляє РБК.
рф хоче вийти із МВФ. До Держдуми внесли законопроєкт
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Що відомо
Законопроєкт пропонує визнати такою, що втратила чинність, постанову Верховної ради від
Автори ініціативи також пропонують денонсувати протокол про вступ росії в члени Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку, підписаний у Вашингтоні 1992 року.
У пояснювальній записці написано, що такий захід обґрунтовують політикою, яку МВФ проводить щодо росії, а також «санкційною політикою, яка особливо посилилася з лютого 2022 року на вимогу керівництва США і його сателітів».
«Вступивши до МВФ, країна втратила суверенітет і перетворилася на колонію». «Перебування росії в МВФ не допомогло запобігти ухваленню проти росії „санкцій“ (односторонніх економічних заходів), які явно суперечать основним цілям і принципам цієї організації. Відповідно, росії не має сенсу продовжувати брати участь у МВФ», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Тим часом за інформацією РБК, у лютому 2023 року заступник голови російського МЗС Олександр Панкін заявив, що росія не збирається припиняти участь у МВФ, оскільки участь у його діяльності має важливе «іміджеве значення», а також відкриває доступ до «передової міжнародної фінансової експертизи».
Також москва зацікавлена в продовженні участі в МВФ через «залучення до процесу узгодження глобальних економічних ініціатив і проєктів», додав Панкін.
Крім того, він відкинув ідею відмови росії від членства у Світовій організації торгівлі (СОТ). Вихід з організацій може призвести до штучної самоізоляції національної економіки.
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