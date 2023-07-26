Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити. Про це йдеться урезультатах опитування про умови банківського кредитування, ІІІ квартал 2023 року.
Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як зазначили в НБУ, востаннє зростання попиту фіксували ще у четвертому кварталі 2021 року.
Згідно із оцінками банків, і корпоративний, і роздрібний кредитні портфелі зростатимуть у наступні 12 місяців.
Попит на кредити підприємствам зростає, більшою мірою з боку малого та середнього бізнесу, а на іпотеку попит збільшується третій квартал поспіль.
Рівень схвалених заявок на кредити бізнесу збільшився вперше з початку повномасштабної війни, хоча для великих підприємств цей показник і далі скорочується.
Банки пом'якшують стандарти кредитів домогосподарствам, тому кількість схвалених заявок на позики населенню також збільшується. Головний чинник пом’якшення стандартів для іпотечного кредитування — конкуренція між банками, а для споживчого — позитивні очікування платоспроможності споживачів.
Методика опитування
Опитування проводилося з 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.
Коментарі - 1