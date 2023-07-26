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26 липня 2023, 14:10 Читать на русском

Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити

Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити. Про це йдеться урезультатах опитування про умови банківського кредитування, ІІІ квартал 2023 року.

Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зазначили в НБУ, востаннє зростання попиту фіксували ще у четвертому кварталі 2021 року.

Згідно із оцінками банків, і корпоративний, і роздрібний кредитні портфелі зростатимуть у наступні 12 місяців.

Попит на кредити підприємствам зростає, більшою мірою з боку малого та середнього бізнесу, а на іпотеку попит збільшується третій квартал поспіль.

Рівень схвалених заявок на кредити бізнесу збільшився вперше з початку повномасштабної війни, хоча для великих підприємств цей показник і далі скорочується.

Банки пом'якшують стандарти кредитів домогосподарствам, тому кількість схвалених заявок на позики населенню також збільшується. Головний чинник пом’якшення стандартів для іпотечного кредитування — конкуренція між банками, а для споживчого — позитивні очікування платоспроможності споживачів.

Методика опитування

Опитування проводилося з 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
26 липня 2023, 16:02
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Сейчас наберут потребительских кредитов , а завтра тут же , на Минфине будет ныть — «я не могу оплатить кредит , на дворе война , почему злой банк не входит в положение ? Все клиенты этого банка , бегите с него , это самый плохой банк мира»
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