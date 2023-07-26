Найвигідніші та найактуальніші інвестиційні можливості сьогодення на LVIV INVEST FORUM

Запрошуємо на найочікуванішу подію року для інвесторів — LVIV INVEST FORUM, яка відбудеться 11 серпня. Цей форум є винятковою можливістю отримати цінні інсайти щодо найвигідніших та найактуальніших інвестиційних можливостей, що пропонує сучасний світ.

Учасники форуму матимуть змогу обговорити різні сфери інвестування, зокрема відбудову України, фондовий ринок, комерційну нерухомість, земельні інвестиції, готельно-відпочинкову нерухомість, житлову нерухомість, інвестиції в ІТ та M&A угоди, криптовалюту та франшизи. Розширюючи свої знання в цих галузях, учасники зможуть зробити обґрунтовані інвестиційні рішення та досягти фінансового успіху.

На конференції поговоримо про:

📌 ВІДБУДОВУ УКРАЇНИ

Дізнаєшся про відновлення інфраструктури та способи залучення міжнародних інвестицій. Поглянете на шляхи до успіху від успішних інвесторів, які змогли побудувати свої багатства з нуля. Отримаєте натхнення, цінні поради та практичні інструменти для досягнення фінансової свободи.

📌 ФОНДОВИЙ РИНОК

Отримайте прогнози, аналіз факторів впливу, розкриєте можливості та ризики, познайомитесь з успішними стратегіями.

📌 ЗЕМЛЮ

Вивчимо потенціал українського аграрного сектору, поговоримо як отримувати пасивний дохід, визначимо особливості оренди та капіталізації землі.

📌ГОТЕЛЬНО- ВІДПОЧИНКОВУ НЕРУХОМІСТЬ

Розкриємо секрети чи не найцікавіших інструментів на ринку нерухомості — апарт- отелів, подобової оренди, модульних комплексів, відпочинкових баз.

📌 ЖИТЛОВУ НЕРУХОМІСТЬ

Інвестиційні управлінські комплекси, первинний та вторинний ринок, стратегії та підводні камені в 2023 році. Завдяки цій інформації Ви зможете зрозуміти, як забезпечити стабільний прибуток та зростання капіталу.

📌 ІНВЕСТИЦІЇ В ІТ, M&A УГОДИ

Визначимо які продуктові ІТ-компанії популярні на ринку, поговорфимо про сервіси та SaaS- рішення. Розкриємо всі важливі аспекти злиття та поглинання між компаніями, міжнародними фондами.

📌 КРИПТОВАЛЮТУ

Поглибимось у інвестиції в криптовалюту, біржі та технології, визначимо нові можливості та перспективи активу.

📌 ФРАНШИЗИ

Дізнаємось секрети успіху франшизи широкого спектру (від 4000$ до 250 000$).

На форумі будуть виступати провідні експерти, серед яких варто відзначити Артура Лупашка, Єгора Лісничого, Тараса Бачинського, Євгена Кудрявченка, Олександра Лахтіонова, Олександра Редьку, Олександра Чорного, Дмитра Карпіловського, Павла Бойка, Антона Дзюбу, Романа Кириловича, Олеся Піщака, Дмитра Танька, Андрія Длігача, Яну Паладієву, Дмитра Суслова, Сергія Шапіренка, Осадчого Андрія, Осадчого Івана, Романа Гавриша, Еріка Наймана, Ігора Ільчишена, Олександра Руденка та багатьох інших. Вони будуть ділитися своїм багатим досвідом, надавати цінні поради та практичні інструменти, які допоможуть учасникам досягти фінансової незалежності.

🔔 Не пропустіть цю унікальну можливість розширити свої горизонти в інвестиційному світі. Приєднуйтесь до нас на LVIV INVEST FORUM та станьте активною складовою успіху інвестиційного сектору!

Детальну інформацію про форум та реєстрацію можна знайти за посиланням.

Зробіть перші кроки до свого фінансового майбутнього!