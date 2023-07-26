Інвестори очікують на рішення ФРС, а МВФ покращив прогноз зростання економіки: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли у вівторок

S&P 500 додав 0,3%, високотехнологічний Nasdaq — 0,6%, а індекс Dow Jones — 0,1%.

Збереженню ринкового оптимізму США сприяли сильні квартальні фінансові результати американських промислових гігантів 3M (+5,3%) і General Electric (+6,2).

Завдяки цьому індекс Dow Jones продовжив рости 12-й день поспіль, що є найдовшою серією зростання за понад шість років.

Тим часом після завершення основних торгів у США свої звіти представили IT-гіганти Alphabet (+6%) і Microsoft (-3%). Перша повідомила про кращі, ніж очікувалося квартальні результати. З іншого боку, Microsoft розчарувала інвесторів уповільненням зростання прибутків від хмарних обчислень.

Ринки Азії переважно знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,2%, японський Nikkei впав на 0,1%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,5%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0 ,5% та 0,9% відповідно, а сінгапурський STI виріс на 0,8%.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій напередодні рішення Федеральної резервної системи США за процентними ставками.

Учасники ринку очікують, що американський регулятор знову підвищить ставки на 0,25% до 5,5% максимуму з січня 2001 року.

МВФ покращив прогноз щодо глобального економічного зростання

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що глобальна економіка зросте цього року на 3%. Попередній прогноз передбачав зростання світового ВВП на 2,8%.

Експерти з МВФ зазначають, що перегляд оцінок пов'язаний із відновленням сфери туризму після пандемії COVID-19, а також сильним глобальним ринком праці та сектором послуг.

При цьому різке зростання споживчих цін та високі відсоткові ставки є основними ризиками для економік розвинутих країн.

Крім цього, повільне відновлення економіки Китаю після скасування суворих антиковідних обмежень також є одним із найбільших ризиків на горизонті, вважають у МВФ.

Тим часом за прогнозами МВФ, США — найбільша економіка світу — зросте на 1,8% цього року та на 1% у 2024 році. У Китаї очікується уповільнення темпів зростання ВВП із 5,2% цього року до 4,5% у 2024 році.

Banc of California має намір поглинути проблемний банк PacWest Bancorp

За даними Bloomberg, PacWest Bancorp буде поглинений його дрібнішим конкурентом — Banc of California, оскільки перший шукає способи, як оговтатися від наслідків банківської кризи в США.

За словами представників двох банків, частину активів об'єднаної компанії після операції буде продано з метою погашення позик на суму близько $13 млрд.

Після новин про злиття банків акції Banc of California зросли на 22%, а папери PacWest впали на 27%, перш ніж відіграти частину втрат під час післяринкових торгів.

Раніше, на початку цього року, втеча вкладників вдарила по кількох регіональних кредиторах США, що призвело до краху трьох банків у Каліфорнії та одного в Нью-Йорку.

Все почалося після того, як зростання відсоткових ставок у США призвело до зниження вартості облігацій, які банки активно купували, коли ставки були низькими. Раптові стрибки зняття коштів клієнтами змусили банки продавати ці облігації та фіксувати великі збитки.