Запуск Binance у Японії, шкідлива програма в App Store: що нового на ринку криптовалют

Binance анонсувала запуск біржі в Японії

До кінця літа Binance повернеться на японський ринок цифрових активів. Про це заявив голова криптобіржі Чанпен Чжао під час конференції WebX, повідомляє Bloomberg.

2022 року компанія придбала торгову платформу Sakura Exchange BitCoin (SEBC), зареєстровану FSA.

Генеральний менеджер Binance Japan Такеші Чино тоді заявив про намір фірми співпрацювати з регуляторами та розвивати біржу відповідно до місцевих вимог.

Спочатку планувалося, що майданчик розпочне роботу 31 травня. Клієнтам буде доступно до 30 криптовалют для спотової торгівлі.

Чино припустив, що пізніше платформа додасть у лістинг стейблкоїни. З 1 червня набув чинності закон про «стабільні валюти», які визнаються «цифровими грошима».

У 2018 році Агентство фінансових послуг Японії (FSA) винесло попередження Binance про необхідність отримання ліцензії для продовження роботи в країні. Тоді ж регулятор посилив процес перевірки ризиків під час відкриття нових криптовалютних бірж.

Ducati випустить NFT на блокчейні від Ripple

Італійський виробник мотоциклів Ducati випустить колекцію незмінних токенів на базі децентралізованої мережі XRP Ledger від Ripple Labs.

Перший NFT компанії є відеохронікою еволюції логотипу Ducati з 1946 року. Подати заявку на доступ до списку очікування можна з 26 липня на веб-сайті проекту.

Вперше компанія оголосила про вихід на крипторинок ще 2022 року. Тоді виробник уклав партнерство із компанією Web3Pro.

«Протягом наступних кількох місяців ми будемо розвиватися в цифровому просторі за рахунок випуску NFT та реалізації інших активностей, типових для Web3-напрямку, які вже актуальні в криптовалютному співтоваристві», — заявили представники Ducati.

Докладніша інформація про проект з'явиться пізніше.

В App Store знайшли фішингову програму для обходу двофакторної аутентифікації та крадіжки криптовалют

Експерти SlowMist повідомили про виявлення в App Store фішингової програми, націленої на розкрадання даних і криптовалют.

Шкідливість імітує легітимні програми і таким чином виявляється на пристрої користувача. Далі жертві пропонується ввести пароль Apple ID. Отримавши ці дані, зловмисники додають свої номери до списку довірених для проходження двофакторної аутентифікації Apple.

Це дозволяє їм контролювати дозволи облікового запису та отримувати повний доступ до його вмісту. Щоб замаскувати активність, хакери створюють додаткові Apple ID і користуються засобами жертв через функцію сімейного доступу до облікового запису.

Експерти попереджають, що у разі атаки на криптогаманець, який пройшов резервне копіювання за допомогою iCloud, користувач може втратити цифрові активи.

Binance подала клопотання для скасування позову від CFTC

Криптобіржа Binance та її голова Чанпен Чжао направили до суду клопотання про відхилення поданої Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) скарги до федерального суду Чикаго.

23 березня 2023 року регулятор звинуватив торгову платформу у порушенні правил торгівлі деривативами та роботі без ліцензії. Відомство також стверджує, що компанія була обізнана, що її клієнтами є підсанкційні особи.

Згідно із заявою, колишній директор із дотримання нормативних вимог Binance Семюел Лім також має намір подати клопотання про відхилення позову.

Наразі криптобіржа, Чжао та Лім мають до 27 липня подати свої відповіді на скаргу CFTC. Вони вимагали збільшити кількість сторінок у меморандумах, «враховуючи складність претензій та кількість аргументів, які відповідачі очікують на підтримку своїх клопотань про відхилення».

У CFTC заявляли, що Binance навмисно порушувала правила. У відповідь на звинувачення Чжао зазначив, що претензії відомства містять «неповний виклад фактів», а його компанія не погоджується з характеристиками багатьох пунктів.