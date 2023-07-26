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26 липня 2023, 11:12 Читать на русском

Торговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідження

Торговельні мережі за підсумками 2022 року сплатили понад 90 млрд грн податків, 40% з яких припало на представників продуктового ритейлу. Про це йдеться у дослідженні Асоціації ритейлерів України.

Торговельні мережі за підсумками 2022 року сплатили понад 90 млрд грн податків, 40% з яких припало на представників продуктового ритейлу.

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Як показало дослідження, проведене RAU на основі даних офіційної податкової звітності, наданої компаніями сфери торгівлі за 2022 рік, загальна сума сплачених податків перевищила 90 млрд грн.

Хто сплатив найбільше

За даними асоціації, серед дев’яти основних галузей української роздрібної торгівлі, включаючи сферу розваг, близько 40% цієї суми (понад 35 млрд грн) було сплачено операторами продуктового ритейлу.

У профільному об'єднанні нагадують, що до війни ритейл був серед п’яти найприбутковіших галузей економіки України. Наразі вітчизняна торгівля продовжує відновлюватися. І хоча ця динаміка не відповідає відновленню прибутків у порівнянні з довоєнним часом, галузь лишається одним із головних джерел бюджетних надходжень.

Нагадаємо

У травні 2023 року великий бізнес сплатив до місцевих бюджетів 2,4 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Джерело: Мінфін
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