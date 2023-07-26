Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 243 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів, 3 танки та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 25 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 243 680 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 8136 (+5) од,
- артилерійських систем — 4727 (+22) од,
- РСЗВ — 698 (+0) од,
- засоби ППО — 457 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+16),
- крилаті ракети — 1307 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7211 (+17) од,
- спеціальна техніка — 708 (+5).
Джерело: Мінфін
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