Курс валют на вечір 25 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 16 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 25 липня Закриття 25 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,52/40,91 40,36/40,76 16/15

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,37−37,42, євро — 41,42−41,65 грн.

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