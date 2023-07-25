До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 16 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 25 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 25 липня
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Закриття 25 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,52/40,91
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40,36/40,76
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16/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,37−37,42, євро — 41,42−41,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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