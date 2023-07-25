У касах банків збільшився оборот готівки — Нацбанк

У першому півріччі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження готівки у каси банків збільшилися на 23,7%, видачі готівки — на 17,5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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За даними регулятора, за перше півріччя 2023 року банки отримали 1 194,3 млрд грн готівкових коштів в касах. Це на 23,7% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.

Обсяг видачі готівки із кас банків за звітний період склав 1 192,1 млрд грн, що на 17,5% більше, ніж за перше півріччя 2022 року.

Найбільшими обсягами готівку з кас видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 84,2%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,4%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,0%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):