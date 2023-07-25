Британські розробники додатків подають проти Apple позов на $1 млрд

Британські розробники об'єдналися задля групового позову на $1 млрд проти корпорації Apple. Про це повідомляє Reuters.

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У чому звинувачують Apple

Apple звинувачують у зловживанні домінувальним становищем, через те, що компанія стягує «антиконкурентну» комісію в розмірі 30% від продажів застосунків у iOS App Store. Від цього також страждають користувачі, тому що ці кошти можна було б витратити на дослідження та поліпшення застосунку.

У разі перемоги в судовому процесі $1 млрд компенсації від Apple розподілять між усіма розробниками.

«Навіть якби комісія була нульовою, ви все одно мали б той самий App Store, тому що Apple не могла продати жодного пристрою без цінних програм, як-от Tinder, Spotify, Netflix, новинних програм, ігрових програм тощо. Тільки тому, що створили собі монополію на розповсюдження, вони можуть збирати цю небувалу комісію»., — зазначив представник юридичної фірми Geradin Partners.