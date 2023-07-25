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25 липня 2023, 15:39 Читать на русском

Кабмін визначив розмір разових виплат ветеранам та жертвам нацистських переслідувань до Дня Незалежності

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 до 3 100 грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову № 754.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.
Фото: slovoidilo.ua

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Виплати

Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 року в такому розмірі:

1. Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

  • I групи — 3 100 грн;
  • II групи — 2 900 грн;
  • III групи — 2 700 грн;

2. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків — 1 000 грн;

3. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;

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4. Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.

Джерело: Мінфін
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