АМКУ дозволив Щербаню купити понад 25% акцій Банку Альянс

Що відомо

«Надати дозвіл фізичній особі — громадянину України Павлу Щербаню на придбання акцій АТ „Банк Альянс“, що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться у рішенні.

Павло Щербань є найбільшим міноритарієм Банку Альянс. Мажоритарному власнику Олександру Сосісу належить 89,289006% акцій, Павлу Щербаню — 3,994938%, у інших міноритаріїв ще менші частки.

Яку саме частку банку викуповує Павло Щербань, в рішенні АМКУ не зазначається, але позачергові збори акціонерів Банку Альянс 27 червня вирішили збільшити статутний капітал на 232,087 млн грн до 689,367 млн грн. При цьому розміщення акцій планується провести серед осіб, які вже є акціонерами банку.

У випадку викупом Павлом Щербанем всієї допемісії, він стане власником понад третини усіх акцій Банку Альянс.

Для викупу акцій допемісії Павлу Щербаню ще потрібно отримати дозвіл НБУ на набуття істотної участі в банку.

Павло Щербань з 28 квітня 2021 року є головою наглядової ради Банку Альянс. Перед цим він з 11 січня 2019 року був першим заступником голови правління Банку Альянс. А з червня 2018 року був заступником голови правління Банку Альянс і короткий проміжок часу виконував обов'язки голови правління.

Перед цим упродовж 5 років він працював в ТАСкомбанку, банку «Стандарт», Златобанку, Апекс-банку.