Рада з фінансової стабільності схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України

Рада з фінансової стабільності (РФС) на черговому засіданні 19 липня 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України, розроблення якої передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Члени Ради домовилися про проведення установами-підписантами публічної презентації Стратегії та оприлюднення наприкінці серпня 2023 року.

Стратегія складається з 5 розділів, які містять інформацію про поточний стан фінансового сектору, його візію та місію, 5 стратегічних цілей та заходи з їх реалізації, очікувані результати та міжнародні зобов’язання України у сфері фінансових послуг.

Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на: короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

Стратегічні цілі

Стратегічними цілями оновленої стратегії визначено: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, орієнтацію фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Системні ризики фінансового сектору

Також під час засідання члени РФС розглянули системні ризики фінансового сектору. Загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного. Війна затягується, водночас допомога Україні стає системнішою.

Світовій економіці вдалося уникнути ризиків глобальної рецесії, проте економічне зростання основних країн-партнерів відбуватиметься повільно. Темпи зростання глобальної торгівлі залишатимуться низькими.

Зазначається, що економіка України поступово відновлюється, однак залишається вразливою до безпекових ризиків, споживча інфляція знижується швидше, ніж очікувалося.

Державні фінанси в хорошому стані передусім завдяки міжнародній підтримці. Валютний ринок перебуває в досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень.

Банківська система зберігає високу ліквідність та прибутковість. За результатами оцінки стійкості, що наразі триває, буде розроблено план скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог. У пріоритеті - запровадження нових вимог до достатності капіталу, повернення до впровадження відкладених заходів та поновлення вимог до формування буферів капіталу.

РФС

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.