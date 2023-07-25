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25 липня 2023, 13:52 Читать на русском

В Україні змінили формат надання допомоги ВПО на проживання

В Україні внесли зміни до підходу виплати грошей у якості допомоги переселенцям на проживання відповідно до урядової постанови № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб». Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

В Україні внесли зміни до підходу виплати грошей у якості допомоги переселенцям на проживання відповідно до урядової постанови № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб».

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Що змінилося

Раніше гроші надавали за кожен повний місяць незалежно від дати звернення на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Тепер же виплати здійснюватимуться на сім'ю протягом шести місяців з можливістю продовжити ще на один шестимісячний термін для соціально вразливих сімей.

Додатково запровадили критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану і терміну перебування за кордоном.

Якщо з тих чи інших причин ВПО перестане отримувати допомогу, то орган соціального захисту населення повідомить отримувача виплат про це.

Нагадаємо

Раніше уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
KValera
KValera
25 липня 2023, 15:19
#
Денег нет, но вы держитесь.
+
0
Три літри
Три літри
25 липня 2023, 16:05
#
Можешь профінансувати з власної кишені, ВПО проти не будуть. Та й я, як платник податків, теж буду радий.
+
0
Три літри
Три літри
25 липня 2023, 16:05
#
Мені цікаво як вони будуть перевіряти наявність депозитів на суму вище ліміта.
Та і з покупкою нового автомобіля якось не дуже зрозуміло: це буде діяти тільки на нових ВПО чи якось виберуть інформацію за минулі роки? Якщо друге то звідки будуть брати дані про вартість автомобіля?
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0
Srg Falcon
Srg Falcon
25 липня 2023, 16:36
#
В чем проблема проверить, привязка по идентификационному коду
+
0
Три літри
Три літри
25 липня 2023, 16:48
#
Так як само? До слова ідентифікаційний код може бути відсутнім, і це додаткова проблема.

Але розберемо загальний випадок: є ідентифікаційний код, що далі? Банків біля 70, кількість ВПО десь біля 5 000 000. Якщо в кожний банк відправити запити на п’ять міліонів осіб вони або дадут відповідь через рік, або на місяць вся робота стане.

Нагадаю що перед цим треба внести правки в закони щоб дозволити банкам порушувати банківську тайну.
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