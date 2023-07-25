В Україні внесли зміни до підходу виплати грошей у якості допомоги переселенцям на проживання відповідно до урядової постанови № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб». Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.
В Україні змінили формат надання допомоги ВПО на проживання
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Що змінилося
Раніше гроші надавали за кожен повний місяць незалежно від дати звернення на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
Тепер же виплати здійснюватимуться на сім'ю протягом шести місяців з можливістю продовжити ще на один шестимісячний термін для соціально вразливих сімей.
Додатково запровадили критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану і терміну перебування за кордоном.
Якщо з тих чи інших причин ВПО перестане отримувати допомогу, то орган соціального захисту населення повідомить отримувача виплат про це.
Нагадаємо
Раніше уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.
Коментарі - 5
Та і з покупкою нового автомобіля якось не дуже зрозуміло: це буде діяти тільки на нових ВПО чи якось виберуть інформацію за минулі роки? Якщо друге то звідки будуть брати дані про вартість автомобіля?
Але розберемо загальний випадок: є ідентифікаційний код, що далі? Банків біля 70, кількість ВПО десь біля 5 000 000. Якщо в кожний банк відправити запити на п’ять міліонів осіб вони або дадут відповідь через рік, або на місяць вся робота стане.
Нагадаю що перед цим треба внести правки в закони щоб дозволити банкам порушувати банківську тайну.