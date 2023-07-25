Worldcoin запустив свій токен, приплив коштів у фонди перервався: що нового на ринку криптовалют

Worldcoin запустив власний токен

Криптовалютний проект Worldcoin, створений засновником ChatGPT Семом Альтманом, запустив власний токен WLD.

Про лістинг нової монети повідомили багато великих криптобірж, включаючи Binance, Bybit і OKX. При цьому у Worldcoin зазначили, що актив не буде доступний на території США через нормативну невизначеність.

Користувачі зможуть отримати WLD під час проходження верифікації, а також за участь у бета-тестуванні проекту. Розробники пообіцяли поділитися точнішою токеномікою проекту найближчим часом.

Основний продукт Worldcoin — протокол World ID — заснований на доказах з нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію, не жертвуючи анонімністю. Крім біометричних даних, користувачі можуть скористатися номером телефону на підтвердження особистості.

Binance US займалася накруткою обсягів торгів — WSJ

Під час запуску американського підрозділу Binance у 2019 році за першу годину обсяг торгів біткоїном перевищив $70 000. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з заміткою голови компанії Чанпен Чжао, з якою ознайомилися журналісти, попит виходив не від зовнішніх трейдерів, а від самої платформи.

У WSJ заявили, що така ситуація може сигналізувати про «фіктивну торгівлю», тому регуляторам важко оцінити глибину ринку.

5 червня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чжао. Відомство висунуло 13 звинувачень, зокрема про продаж незареєстрованих цінних паперів. 6 червня регулятор направив клопотання про заморожування цифрових активів американського підрозділу біржі.

Ще 2022 року відомство зацікавилося пов'язаними з Чжао торговими фірмами. Однією з них стала Sigma Chain, яка була маркетмейкером та, за даними SEC, належала самому Чжао.

У WSJ зазначили, що Sigma керувала десятками облікових записів на платформі. За твердженням регулятора, наступного дня після запуску Binance.US фіктивні угоди між рахунками маркетмейкера та співробітниками біржі склали майже 70% обсягу торгів.

Представники компанії повністю заперечують причетність до такої діяльності.

«Ми твердо переконані, що звинувачення SEC щодо фіктивної торгівлі абсолютно необґрунтовані і будуються на фундаментальному нерозумінні фактів та неправильному застосуванні відповідного закону», — заявили в Binance.US.

Приплив коштів у криптофонди перервався через місяць

Відтік коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів з 15 по 21 липня становив $6,5 млн проти притоку $137,4 млн тижнем раніше. Таку оцінку навели аналітики CoinShares.

За попередні чотири тижні обсяг надходжень сягнув $742 млн — найбільша хвиля з четвертого кварталу 2021 року.

Торговельна активність скоротилася вдвічі - до $1,2 млрд.

Фокус інвесторів на цифровому золоті не зазнав значних змін. З биткоин-продуктів вивели $13 млн проти притоку $139,8 млн тижнем раніше.

Зі структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, клієнти забрали $5,5 млн проти $3,2 млн у попередній звітний період. Негативна динаміка тривала тринадцятий тиждень поспіль. Частка AUM подібних продуктів щодо «лонгових» альтернатив цифрового золота опустилася до мінімальних з червня 2022 0,4%.

Ethereum-фонди відобразили приплив у розмірі $6,6 млн проти відтоку в $1,6 млн у попередній звітний період. На думку аналітиків, ставлення інвесторів до активу стало «поступово змінюватись».

У решти альткоїнів також спостерігалася позитивна динаміка. Виняток склали продукти на основі їхнього кошика (-$0,4 млн).

Фонди на базі Solana, Uniswap та Polygon залучили $1,1 млн, $0,7 млн та $0,7 млн відповідно. Темпи надходжень до XRP-продуктів посилилися з $0,1 млн тижнем раніше до $2,6 млн.

Каталізатором стала часткова перемога Ripple у суді проти SEC. Того дня XRP за годину подорожчав на 24%. За останні 11 тижнів приплив коштів у продукти на базі токена досяг $6,8 млн (~8% від AUM).

Банки Південної Кореї вивчать альтернативу стейблкоїнам та CBDC

Південнокорейські Hana Bank та Woori Bank розпочали вивчення так званих токенів депозитних сертифікатів. Установи бачать у них альтернативу стейблкоїнам та CBDC. Про це повідомляє Maeli Business News Korea.

Токенізовані депозитні сертифікати можуть стати заміною звичайним готівковим та вкладам у банках без негативного впливу на фінансову систему. Подібні продукти вимагатимуть KYC за тими самими стандартами, що будь-яка послуга установ, згідно з звітом Woori Bank.

Hana Bank планує незабаром випустити аналогічне дослідження.

Інтерес до вищезазначених інструментів аналітики пов'язали з негативною реакцією регуляторів на проблеми ряду стейблкоїнів минулого року.

«Токенізовані депозитні сертифікати сприймаються банками як надійний актив, оскільки вони не відрізняються від існуючої системи», — йдеться у звіті.

Продукт потенційно може бути сумісним із CBDC. Обидві установи беруть участь у перевірці такої можливості у тестуванні під егідою Банку Кореї.