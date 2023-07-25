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25 липня 2023, 11:06 Читать на русском

Worldcoin запустив свій токен, приплив коштів у фонди перервався: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Worldcoin запустив власний токен

Криптовалютний проект Worldcoin, створений засновником ChatGPT Семом Альтманом, запустив власний токен WLD.

Про лістинг нової монети повідомили багато великих криптобірж, включаючи Binance, Bybit і OKX. При цьому у Worldcoin зазначили, що актив не буде доступний на території США через нормативну невизначеність.

Користувачі зможуть отримати WLD під час проходження верифікації, а також за участь у бета-тестуванні проекту. Розробники пообіцяли поділитися точнішою токеномікою проекту найближчим часом.

Основний продукт Worldcoin — протокол World ID — заснований на доказах з нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію, не жертвуючи анонімністю. Крім біометричних даних, користувачі можуть скористатися номером телефону на підтвердження особистості.

Binance US займалася накруткою обсягів торгів — WSJ

Під час запуску американського підрозділу Binance у 2019 році за першу годину обсяг торгів біткоїном перевищив $70 000. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з заміткою голови компанії Чанпен Чжао, з якою ознайомилися журналісти, попит виходив не від зовнішніх трейдерів, а від самої платформи.

У WSJ заявили, що така ситуація може сигналізувати про «фіктивну торгівлю», тому регуляторам важко оцінити глибину ринку.

5 червня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чжао. Відомство висунуло 13 звинувачень, зокрема про продаж незареєстрованих цінних паперів. 6 червня регулятор направив клопотання про заморожування цифрових активів американського підрозділу біржі.

Ще 2022 року відомство зацікавилося пов'язаними з Чжао торговими фірмами. Однією з них стала Sigma Chain, яка була маркетмейкером та, за даними SEC, належала самому Чжао.

У WSJ зазначили, що Sigma керувала десятками облікових записів на платформі. За твердженням регулятора, наступного дня після запуску Binance.US фіктивні угоди між рахунками маркетмейкера та співробітниками біржі склали майже 70% обсягу торгів.

Представники компанії повністю заперечують причетність до такої діяльності.

«Ми твердо переконані, що звинувачення SEC щодо фіктивної торгівлі абсолютно необґрунтовані і будуються на фундаментальному нерозумінні фактів та неправильному застосуванні відповідного закону», — заявили в Binance.US.

Приплив коштів у криптофонди перервався через місяць

Відтік коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів з 15 по 21 липня становив $6,5 млн проти притоку $137,4 млн тижнем раніше. Таку оцінку навели аналітики CoinShares.

За попередні чотири тижні обсяг надходжень сягнув $742 млн — найбільша хвиля з четвертого кварталу 2021 року.

Торговельна активність скоротилася вдвічі - до $1,2 млрд.

Фокус інвесторів на цифровому золоті не зазнав значних змін. З биткоин-продуктів вивели $13 млн проти притоку $139,8 млн тижнем раніше.

Зі структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, клієнти забрали $5,5 млн проти $3,2 млн у попередній звітний період. Негативна динаміка тривала тринадцятий тиждень поспіль. Частка AUM подібних продуктів щодо «лонгових» альтернатив цифрового золота опустилася до мінімальних з червня 2022 0,4%.

Ethereum-фонди відобразили приплив у розмірі $6,6 млн проти відтоку в $1,6 млн у попередній звітний період. На думку аналітиків, ставлення інвесторів до активу стало «поступово змінюватись».

У решти альткоїнів також спостерігалася позитивна динаміка. Виняток склали продукти на основі їхнього кошика (-$0,4 млн).

Фонди на базі Solana, Uniswap та Polygon залучили $1,1 млн, $0,7 млн та $0,7 млн відповідно. Темпи надходжень до XRP-продуктів посилилися з $0,1 млн тижнем раніше до $2,6 млн.

Каталізатором стала часткова перемога Ripple у суді проти SEC. Того дня XRP за годину подорожчав на 24%. За останні 11 тижнів приплив коштів у продукти на базі токена досяг $6,8 млн (~8% від AUM).

Банки Південної Кореї вивчать альтернативу стейблкоїнам та CBDC

Південнокорейські Hana Bank та Woori Bank розпочали вивчення так званих токенів депозитних сертифікатів. Установи бачать у них альтернативу стейблкоїнам та CBDC. Про це повідомляє Maeli Business News Korea.

Токенізовані депозитні сертифікати можуть стати заміною звичайним готівковим та вкладам у банках без негативного впливу на фінансову систему. Подібні продукти вимагатимуть KYC за тими самими стандартами, що будь-яка послуга установ, згідно з звітом Woori Bank.

Hana Bank планує незабаром випустити аналогічне дослідження.

Інтерес до вищезазначених інструментів аналітики пов'язали з негативною реакцією регуляторів на проблеми ряду стейблкоїнів минулого року.
«Токенізовані депозитні сертифікати сприймаються банками як надійний актив, оскільки вони не відрізняються від існуючої системи», — йдеться у звіті.

Продукт потенційно може бути сумісним із CBDC. Обидві установи беруть участь у перевірці такої можливості у тестуванні під егідою Банку Кореї.

Джерело: Мінфін
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