Фондові індекси США зростають, а влада Китаю оголосила про нові заходи підтримки економіки: що потрібно знати вранці

Американські індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,2%, а індекс Dow Jones — 0,5%.

Інвестори США зберігають оптимістичний настрій напередодні виходу звітів великих технологічних компаній. Сьогодні про свої фінансові результати повідомлять Alphabet (материнська компанія Google) та Microsoft.

Тим часом головною подією цього тижня стане засідання Комітету Федеральної резервної системи США, яке розпочнеться вже завтра. Очікується, що американський регулятор підвищить процентні ставки на 0,25%.

Проте за даними CME Group, ринок закладає 83% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки востаннє в поточному циклі посилення грошово-кредитної політики.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 1,5%, південнокорейський Kospi додав 0,1%, сінгапурський STI збільшився на 0,3%, китайський Shanghai Composite і гонконгський Hang Seng зріс 2% і 3,3%.

Все завдяки обіцянкам влади Китаю посилити заходи економічної підтримки в країні.

Акції китайських забудовників стрімко зростають

Основні фондові індекси, що відстежують акції китайських забудовників — Hang Seng Mainland Properties та CSI 300 Real Estate зросли сьогодні на 12% та 7% відповідно.

У лідерах сьогоднішнього зростання паперу найбільших забудовників Китаю, таких як: Longfor Group (+23%), Seazen Group (+19%), KWG Group (+19%), Sunac China (+15%) та Country Garden (+14%).

Стрімке зростання акцій представників китайського сектору нерухомості почалося після того, як вище керівництво Китаю пообіцяло посилити заходи підтримки економіки, зосередивши увагу на підвищенні внутрішнього попиту.

Інвестори в регіоні очікують, що нові заяви влади Китаю, зокрема, можуть означати, що найближчим часом буде зроблено додаткові кроки щодо стабілізації китайського ринку нерухомості.

Раніше інвестори побоювалися боргової кризи, що поглиблюється, в секторі нерухомості Китаю, оскільки з'явилися нові ознаки фінансових проблем у забудовників, що підтримуються державою.

Економісти все ще бачать високу ймовірність початку рецесії у США

Згідно з дослідженням Національної асоціації економіки бізнесу (NABE), переважна більшість економістів, як і раніше, бачить 50% ймовірність того, що в США почнеться рецесія протягом наступних 12 місяців.

Проте результати опитування виявилися оптимістичнішими, ніж кілька місяців раніше.

Квітневе опитування економістів показувало, що майже половина опитаних припускали більш ніж 50% ймовірність початку рецесії в США.

Повільне, але неухильне зниження інфляції у поєднанні із стійкістю американського ринку праці дещо покращило очікування економістів щодо ймовірності можливого початку рецесії у США, пише Fox News.