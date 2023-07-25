Минулої доби українські захисники ліквідували ще 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 243 220 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
600 російських окупантів, 12 танків та 14 БПЛА. Втрати ворога за 24 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4174 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 8131 (+13) од,
- артилерійських систем — 4705 (+30) од,
- РСЗВ — 698 (+1) од,
- засоби ППО - 454 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3977 (+14),
- крилаті ракети — 1307 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7194 (+12) од,
- спеціальна техніка — 703 (+5).
Джерело: Мінфін
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