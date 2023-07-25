Маск повернув собі перше місце у рейтингу Forbes найбагатших людей світу

Засновник Tesla та SpaceX, власник Twitter Ілон Маск повернув собі перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes, який оновлюється в режимі реального часу.

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Акції Tesla

У понеділок акції Tesla подорожчали на 2,5% після того, як компанія заявила, що надасть кредит на сім років покупцям електрокарів. Завдяки цьому Маск, якому належить близько 23% компанії (в акціях та опціонах), став багатшим на $4,1 млрд, підрахував Forbes.

Статки Маска зараз оцінюють у $241 млрд, таким чином він змістив з першого місця главу групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Статки французького бізнесмена та його родини Forbes оцінюють у $234,6 млрд. Третє місце у списку найбагатших людей посідає засновник Amazon Джефф Безос із $151,9 млрд.

Нагадаємо

Минулого тижня Маск перемістився на друге місце у рейтингу після того, як акції Tesla впали за тиждень більш ніж на 7%. Це сталося після того, як виробник електрокарів опублікував квартальний звіт, який розчарував інвесторів.