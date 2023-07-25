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25 липня 2023, 9:43 Читать на русском

70% американців вірять у новий рекорд ціни біткоїну — опитування

70% громадян США очікують, що біткоїн поб'є новий рекорд протягом найближчих п'яти років, а 46% упевнені: ринкова капіталізація ефіру здатна обігнати капіталізацію першої криптовалюти. Про це йдеться у дослідженні CryptoVantage.

70% громадян США очікують, що біткоїн поб'є новий рекорд протягом найближчих п'яти років, а 46% упевнені: ринкова капіталізація ефіру здатна обігнати капіталізацію першої криптовалюти.

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Фахівці CryptoVantage провели опитування серед 1000 американців, які купували якісь криптовалюти за останні п'ять років.

Більшість опитаних (70%) впевнені: біткоїн перевищить свій історичний максимум $69 044 протягом п'яти років. З них 23% переконані, що це станеться вже 2023 року. Лише 9% респондентів вважають, що біткоїн ніколи не повернеться до пікової позначки 2021 року.

Однією з основних передумов зростання біткоїна є майбутнє уполовинення нагороди майнерам, яке має відбутися до кінця квітня 2024 року. Однак біткоїн — не єдина криптовалюта.

Тому більшість інвесторів вважає, що під час наступного бичачого тренду на крипторинці інші монети можуть потіснити першу криптовалюту.

Близько 46% учасників опитування вважають, що перевершити біткоїн здатний саме ефір, 21% високо оцінили шанси DOGE, близько 8% вірять у потенціал BNB, а незначний відсоток опитаних висловили оптимізм щодо монет SOL та ADA.

Основними факторами, що впливають на вартість криптоактивів, названо попит та пропозицію (66,8%), міжнародні фінансові тенденції (58,1%), технологічні нововведення (41,6%) та нововведення регулюючих органів (36%).

Багато респондентів відзначили: через зростання відсоткових ставок та високу інфляцію криптовалютна індустрія стане ще привабливішою для інвесторів.

У 2021 році аналітики Cryptovantage провели дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що американські інвестори небезпечно зберігають паролі для доступу до криптовалютних гаманців, тому часто стають жертвами шахраїв.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
25 липня 2023, 12:45
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Однією з основних передумов зростання біткоїна є майбутнє уполовинення нагороди майнерам, яке має відбутися до кінця квітня 2024 року. І що? Це «собівартість» така собі, а не автоматичне підняття ціни. Інвестор не дивиться на собівартість, він дивиться на прибутковість та ризик. Я не кажу про оленів-лотерейщиків. Який мені клопіт, що буде халвінг? От майнери перестануть продавати дешевше собівартості… ага, а рахунки чим будуть оплачувати? Штучний дефіцит може підняти ціну, але не сильно і не надовго. Для цього потрібні гроші, саме гроші, а не битки. Гроші потрібні, щоб пережити цей час. Зараз вже два роки для майнерів не прості, бо росту немає. Попит формує ціну, якщо продукт потрібний, ціна росте. Не тому, що росте собівартість. Унікальний продукт може рости навіть, коли він не масовий, а биток геть не унікальний. Залвінг може стати тригером нового падінн, щоб зафіксити той мінімальний ріст.
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