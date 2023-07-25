70% американців вірять у новий рекорд ціни біткоїну — опитування

70% громадян США очікують, що біткоїн поб'є новий рекорд протягом найближчих п'яти років, а 46% упевнені: ринкова капіталізація ефіру здатна обігнати капіталізацію першої криптовалюти. Про це йдеться у дослідженні CryptoVantage.

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Фахівці CryptoVantage провели опитування серед 1000 американців, які купували якісь криптовалюти за останні п'ять років.

Більшість опитаних (70%) впевнені: біткоїн перевищить свій історичний максимум $69 044 протягом п'яти років. З них 23% переконані, що це станеться вже 2023 року. Лише 9% респондентів вважають, що біткоїн ніколи не повернеться до пікової позначки 2021 року.

Однією з основних передумов зростання біткоїна є майбутнє уполовинення нагороди майнерам, яке має відбутися до кінця квітня 2024 року. Однак біткоїн — не єдина криптовалюта.

Тому більшість інвесторів вважає, що під час наступного бичачого тренду на крипторинці інші монети можуть потіснити першу криптовалюту.

Близько 46% учасників опитування вважають, що перевершити біткоїн здатний саме ефір, 21% високо оцінили шанси DOGE, близько 8% вірять у потенціал BNB, а незначний відсоток опитаних висловили оптимізм щодо монет SOL та ADA.

Основними факторами, що впливають на вартість криптоактивів, названо попит та пропозицію (66,8%), міжнародні фінансові тенденції (58,1%), технологічні нововведення (41,6%) та нововведення регулюючих органів (36%).

Багато респондентів відзначили: через зростання відсоткових ставок та високу інфляцію криптовалютна індустрія стане ще привабливішою для інвесторів.

У 2021 році аналітики Cryptovantage провели дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що американські інвестори небезпечно зберігають паролі для доступу до криптовалютних гаманців, тому часто стають жертвами шахраїв.