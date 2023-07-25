Світові поставки комп’ютерів обвалилися більш ніж на 16% — Gartner

За підсумками другого кварталу світові поставки персональних комп’ютерів знизилися на 16,6% — до 59,7 млн шт. проти 71,5 млн за той самий період роком раніше. Про це йдеться в розрахунках дослідницької та консалтингової компанії Gartner, пише NV.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зниження показників

Зниження показника відбувається сім кварталів поспіль. Водночас на ринку спостерігаються позитивні тенденції, зокрема, скорочення складських запасів ПК за рахунок поступового збільшення попиту.

Також у квітні-червні було зафіксовано зростання поставок порівняно з попереднім кварталом.

«Обсяги поставок, можливо, досягли найнижчої точки», — зазначила головний аналітик Gartner Мікако Кітагава.

У Gartner додали, що компанія прогнозує нормалізацію запасів до кінця 2023 року і відновлення позитивної динаміки попиту на ПК починаючи з 2024 року.

Ключові постачальники на світовому ринку

У другому кварталі поточного року ключові постачальники на світовому ринку ПК зберегли свої позиції.

Перше місце, як і раніше, посідає китайська Lenovo з часткою ринку 24%. Обсяг продажів компанії знизився на 20,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Однак він збільшився більш ніж на 11% щодо першого кварталу цього року.

Найбільші складнощі з поставками продукції виникли в Lenovo в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та EMEA (Європа, Африка та Близький Схід), у той час, як у Латинській та Північній Америці фіксувався помірний спад.

Поставки американської HP, яка посідає другу сходинку, за підсумками кварталу скоротилися лише на 0,9% у річному вираженні. За підсумками 2022 року вони впали на 24,2%. У поквартальному вираженні вони збільшилися майже на 12% за рахунок американського ринку.

Замикає топ-3 компанія Dell, яка фіксує зниження поставок протягом п’яти кварталів поспіль. У квітні-червні компанія продала на 21,8% менше комп’ютерів, ніж роком раніше, але на 9% більше, ніж у січні-березні.