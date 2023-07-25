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25 липня 2023, 9:22 Читать на русском

Світові поставки комп’ютерів обвалилися більш ніж на 16% — Gartner

За підсумками другого кварталу світові поставки персональних комп’ютерів знизилися на 16,6% — до 59,7 млн шт. проти 71,5 млн за той самий період роком раніше. Про це йдеться в розрахунках дослідницької та консалтингової компанії Gartner, пише NV.

За підсумками другого кварталу світові поставки персональних комп’ютерів знизилися на 16,6% — до 59,7 млн шт.

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Зниження показників

Зниження показника відбувається сім кварталів поспіль. Водночас на ринку спостерігаються позитивні тенденції, зокрема, скорочення складських запасів ПК за рахунок поступового збільшення попиту.

Також у квітні-червні було зафіксовано зростання поставок порівняно з попереднім кварталом.

«Обсяги поставок, можливо, досягли найнижчої точки», — зазначила головний аналітик Gartner Мікако Кітагава.

У Gartner додали, що компанія прогнозує нормалізацію запасів до кінця 2023 року і відновлення позитивної динаміки попиту на ПК починаючи з 2024 року.

Ключові постачальники на світовому ринку

У другому кварталі поточного року ключові постачальники на світовому ринку ПК зберегли свої позиції.

Перше місце, як і раніше, посідає китайська Lenovo з часткою ринку 24%. Обсяг продажів компанії знизився на 20,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Однак він збільшився більш ніж на 11% щодо першого кварталу цього року.

Найбільші складнощі з поставками продукції виникли в Lenovo в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та EMEA (Європа, Африка та Близький Схід), у той час, як у Латинській та Північній Америці фіксувався помірний спад.

Поставки американської HP, яка посідає другу сходинку, за підсумками кварталу скоротилися лише на 0,9% у річному вираженні. За підсумками 2022 року вони впали на 24,2%. У поквартальному вираженні вони збільшилися майже на 12% за рахунок американського ринку.

Замикає топ-3 компанія Dell, яка фіксує зниження поставок протягом п’яти кварталів поспіль. У квітні-червні компанія продала на 21,8% менше комп’ютерів, ніж роком раніше, але на 9% більше, ніж у січні-березні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
25 липня 2023, 9:46
#
У меня Dell
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