WhatsApp запускає канали в Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 липня 2023, 8:37 Читать на русском

WhatsApp запускає канали в Україні

Месенджер WhatsApp оголосив про запуск своїх каналів в Україні. Як ідеться в повідомленні WhatsApp, ця послуга дозволить українцям отримувати оновлення від людей та організацій безпосередньо у WhatsApp, передає LIGA.net.

Месенджер WhatsApp оголосив про запуск своїх каналів в Україні.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Адміністратори каналів не зможуть додавати підписників без їх згоди, що дозволить забезпечити конфіденційність комунікації.

Історія каналів буде зберігатися на серверах WhatsApp протягом 30 днів.

Канали з’являться в окремій вкладці «Оновлення», яка буде відокремлена від основних користувацьких чатів з родиною, друзями та спільнотами.

Канали — це інструмент односторонньої розсилки, що дозволяє адміністраторам надсилати текстові повідомлення, фотографії, відео, наклейки та опитування своїм підписникам.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels.

«Зможете генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об'єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа. Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями», — написав Федоров.

Долучитися до тестування оновлених функцій та перших офіційних WhatsApp Channels вже відсьогодні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
25 липня 2023, 9:36
#
У прислівʼї жирафа треба замінити на WhatsApp.
+
0
Riojas
Riojas
25 липня 2023, 10:25
#
Вот и хорошо. Я не параноик, но я бы предпочел обойтись без Telegram. Если нужные мне каналы будут вестись в Whatsapp — это вполне можно будет сделать.
+
0
Антон Подлипский
Антон Подлипский
25 липня 2023, 11:27
#
Надеюсь теперь хотя бы государтсвенные служащие начнут отказываться от российского телеграмма
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами