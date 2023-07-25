WhatsApp запускає канали в Україні

Месенджер WhatsApp оголосив про запуск своїх каналів в Україні. Як ідеться в повідомленні WhatsApp, ця послуга дозволить українцям отримувати оновлення від людей та організацій безпосередньо у WhatsApp, передає LIGA.net .

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Що відомо

Адміністратори каналів не зможуть додавати підписників без їх згоди, що дозволить забезпечити конфіденційність комунікації.

Історія каналів буде зберігатися на серверах WhatsApp протягом 30 днів.

Канали з’являться в окремій вкладці «Оновлення», яка буде відокремлена від основних користувацьких чатів з родиною, друзями та спільнотами.

Канали — це інструмент односторонньої розсилки, що дозволяє адміністраторам надсилати текстові повідомлення, фотографії, відео, наклейки та опитування своїм підписникам.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels.

«Зможете генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об'єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа. Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями», — написав Федоров.

Долучитися до тестування оновлених функцій та перших офіційних WhatsApp Channels вже відсьогодні.