Курс валют на вечір 24 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 21 липня Закриття 21 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,72/41,12 40,52/40,92 20/20

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,35 грн. Євро купують за 40,87 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,28−37,29, євро — 41,38−41,55 грн.

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