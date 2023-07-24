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24 липня 2023, 17:25 Читать на русском

Зелена рента: чи є вигода інвестування в землю та агросектор?

1 липня 2023 року виповнилося 2 роки відкриття українського ринку землі, що стало переломним моментом для країни. Завдяки земельній реформі, українці отримали право вільно розпоряджатися земельними ділянками та інвестувати в агросектор. За цей період, ринок землі здобув популярність серед інвесторів, які віддають перевагу стабільним та прибутковим активам.

Ми запрошуємо вас на конференцію AgroInvestDay, що відбудеться вже цього четверга, де зберуться провідні експерти, аналітики та інвестори для обговорення перспектив ринку землі та агросектору.

📅 Дата: 27 липня 2023 р.

📍 Місце:Unit.City (кампус В8), м. Київ, вул. Дорогожицька, 3

Серед тем доповідей:

🎤 Ринок землі через 2 роки: тенденції, ціни, активність гравців, статистика" — спікер Роман Нейтер, аналітик Київської школи економіки.

🎤 Земля як інструмент інвестування. Хто основний інвестор, скільки купують, які стратегії застосовують. Скільки можна заробити" — спікер Єгор Лісничий, комерційний директор «Твоє Коло».

🎤 Як інвестувати в агро на фондовому ринку — спікер Віталій Федоришен, професійний інвестор з 15-річним досвідом.

Також на конференції відбудеться дискусія на тему: «Майбутнє агросектору і ринку землі: глобальне бачення і локальні виклики» з участю провідних експертів та представників аграрної галузі:


📌 Володимир Нагорний, керівник відділу земельних та майнових відносин МХП

📌 Григорій Кукуруза, Partner у Ukraine Economic Outlook

📌 Микола Волков, Радник з питань доступу до фінансування програми USAID AGRO

📌 Богдан Сидоренко, Лектор Біржового Університету. 9 років у банківському та інвестиційному бізнесі, з 2014 року інвестує та працює з фінансовими активами на фондових ринках США та ЕС, з 2018 року торгує опціонами понад 1,5 млрд грн клієнтів у прямому та непрямому супроводі, сертифікований спеціаліст НКЦПФР України за напрямом «Торгівля цінними паперами»

Теми для обговорення:

  • Результати розвитку ринку землі за 2 роки: аналіз тенденцій, цін та активності гравців.

  • Виклики, що стоять перед ринком землі найближчим часом та як їх подолати.

  • Земля як перспективний інструмент інвестування: хто становить основних інвесторів, скільки ділянок придбають та які використовують стратегії.

  • Динаміка зростання вартості земельних активів за останні 2 роки та прогнозна оцінка цін на землю через 4−5 років.

  • Аграрний сектор України в умовах воєнного часу: аналіз тенденцій та трендів, адаптація до ситуації в країні-агресорі та вплив на вартість земельних ділянок.

  • Чи варто приватному інвестору турбуватися про виплату оренди, які фактори можуть стимулювати зростання орендних платежів.

Не пропустіть унікальну можливість дізнатися про інвестиційний потенціал агросектору та ринку землі в Україні! Реєстрація обов'язкова, кількість місць обмежена.

Долучайтесь до події, де відомі експерти розкриють секрети успішних інвестицій у земельний агросектор!
Будьте в курсі актуальних тенденцій та ризиків інвестування в агросектор України на AgroInvestDay

Партнери конференції ТвоєКоло та Біржовий Університет.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
24 липня 2023, 18:08
#
Us«AID» agro.
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