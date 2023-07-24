1 липня 2023 року виповнилося 2 роки відкриття українського ринку землі, що стало переломним моментом для країни. Завдяки земельній реформі, українці отримали право вільно розпоряджатися земельними ділянками та інвестувати в агросектор. За цей період, ринок землі здобув популярність серед інвесторів, які віддають перевагу стабільним та прибутковим активам.
Зелена рента: чи є вигода інвестування в землю та агросектор?
Ми запрошуємо вас на конференцію AgroInvestDay, що відбудеться вже цього четверга, де зберуться провідні експерти, аналітики та інвестори для обговорення перспектив ринку землі та агросектору.
📅 Дата: 27 липня 2023 р.
📍 Місце:Unit.City (кампус В8), м. Київ, вул. Дорогожицька, 3
Серед тем доповідей:
🎤 Ринок землі через 2 роки: тенденції, ціни, активність гравців, статистика" — спікер Роман Нейтер, аналітик Київської школи економіки.
🎤 Земля як інструмент інвестування. Хто основний інвестор, скільки купують, які стратегії застосовують. Скільки можна заробити" — спікер Єгор Лісничий, комерційний директор «Твоє Коло».
🎤 Як інвестувати в агро на фондовому ринку — спікер Віталій Федоришен, професійний інвестор з 15-річним досвідом.
Також на конференції відбудеться дискусія на тему: «Майбутнє агросектору і ринку землі: глобальне бачення і локальні виклики» з участю провідних експертів та представників аграрної галузі:
📌 Володимир Нагорний, керівник відділу земельних та майнових відносин МХП
📌 Григорій Кукуруза, Partner у Ukraine Economic Outlook
📌 Микола Волков, Радник з питань доступу до фінансування програми USAID AGRO
📌 Богдан Сидоренко, Лектор Біржового Університету. 9 років у банківському та інвестиційному бізнесі, з 2014 року інвестує та працює з фінансовими активами на фондових ринках США та ЕС, з 2018 року торгує опціонами понад 1,5 млрд грн клієнтів у прямому та непрямому супроводі, сертифікований спеціаліст НКЦПФР України за напрямом «Торгівля цінними паперами»
Теми для обговорення:
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Результати розвитку ринку землі за 2 роки: аналіз тенденцій, цін та активності гравців.
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Виклики, що стоять перед ринком землі найближчим часом та як їх подолати.
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Земля як перспективний інструмент інвестування: хто становить основних інвесторів, скільки ділянок придбають та які використовують стратегії.
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Динаміка зростання вартості земельних активів за останні 2 роки та прогнозна оцінка цін на землю через 4−5 років.
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Аграрний сектор України в умовах воєнного часу: аналіз тенденцій та трендів, адаптація до ситуації в країні-агресорі та вплив на вартість земельних ділянок.
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Чи варто приватному інвестору турбуватися про виплату оренди, які фактори можуть стимулювати зростання орендних платежів.
Не пропустіть унікальну можливість дізнатися про інвестиційний потенціал агросектору та ринку землі в Україні! Реєстрація обов'язкова, кількість місць обмежена.
Долучайтесь до події, де відомі експерти розкриють секрети успішних інвестицій у земельний агросектор!
Будьте в курсі актуальних тенденцій та ризиків інвестування в агросектор України на AgroInvestDay
Партнери конференції ТвоєКоло та Біржовий Університет.
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