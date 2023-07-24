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24 липня 2023, 19:02 Читать на русском

Метінвест Ахметова сплатив понад 6,3 млрд грн податків до бюджету України

Гірничо-металургійна група Метінвест у січні-червні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 6,3 млрд грн податків і зборів. Про цейдеться у повідомленні компанії, пише Інтерфакс-Україна.

Гірничо-металургійна група Метінвест у січні-червні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 6,3 млрд грн податків і зборів.

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Сплата податків

При цьому уточнено, що, зокрема, за січень-червень цього року українські підприємства Метінвесту заплатили понад 1,5 млрд грн єдиного соціального внеску, майже 1,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб і понад 1 млрд грн податку на прибуток.

Крім цього, значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали плата за користування надрами — 872 млн грн, плата за землю — 589 млн грн та екологічний податок — 302 млн грн, зазначено у пресрелізі.

У другому кварталі 2023 року група перерахувала до українського бюджету понад 3,8 млрд грн, що на 51% більше за показник I кварталу цього року.

Зокрема, за квітень-червень порівняно із січнем-березнем 2023 року підприємства Метінвесту збільшили виплату єдиного соціального внеску на 12%, до 813 млн грн, податку на доходи фізичних осіб — на 26%, до 819 млн грн, податку на прибуток — на 45%, до 643 млн грн.

За квітень-червень-2023 плата за користування надрами зросла вчетверо, до 698 млн грн, плата за землю — на 4%, до 301 млн грн, екологічний податок — на 23%, до 167 млн грн.

Генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков зазначив, що з початком великої війни група відмовилася від податкових пільг, на які має право за законодавством, і сплачує податки в повному обсязі.

«Ми розуміємо, що наша стійкість і витривалість додає державі можливостей тримати удар на економічному, оборонному та соціальному напрямках. Ми продовжимо бути точкою опори для країни, армії та українців. Будемо допомагати, скільки буде потрібно — і до перемоги, і після неї», — наголосив топменеджер, якого цитує пресслужба.

Також нагадується, що з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у I кварталі 2023 року Метінвест заплатив понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні, а у 2022 році — 20,5 млрд грн.

Метінвест є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ «Метінвест Холдинг» — керуюча компанія групи Метінвест.

Джерело: Мінфін
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