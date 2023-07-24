Українці активно використовують BankID. Попит на систему зростає

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Успішні запити

Так, кількість успішних запитів з використанням Системи BankID НБУ в квітні — червні цього року становила 8,4 млн. Це на 5% перевищило показник попереднього, I кварталу 2023 року, та майже на третину (на 29%) — минулорічний показник II кварталу 2022 року.

«Зараз ми спостерігаємо невелике, але стабільне зростання кількості успішних ідентифікацій у системі. Це позитивний тренд в умовах воєнного стану. Крім того, серед комерційних надавачів послуг ми фіксуємо попит на використання системи не тільки з боку фінансового сектору, а також і з боку інших комерційних компаній», — прокоментувала Ольга Василєва, заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

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Учасники системи

На сьогодні Система BankID НБУ налічує 127 учасників: 39 банків-ідентифікаторів та 88 абонентів — надавачів послуг.

У II кварталі 2023 року до неї підключилося шість нових абонентів — надавачів послуг. Серед них, зокрема, й надавачі нефінансових послуг: