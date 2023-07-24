Упродовж II кварталу 2023 року користувачі активно використовували Систему BankID НБУ, отримуючи дистанційні державні та фінансові послуги. Про це свідчить динаміка зростання кількості успішних ідентифікацій у системі.
Українці активно використовують BankID. Попит на систему зростає
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Успішні запити
Так, кількість успішних запитів з використанням Системи BankID НБУ в квітні — червні цього року становила 8,4 млн. Це на 5% перевищило показник попереднього, I кварталу 2023 року, та майже на третину (на 29%) — минулорічний показник II кварталу 2022 року.
«Зараз ми спостерігаємо невелике, але стабільне зростання кількості успішних ідентифікацій у системі. Це позитивний тренд в умовах воєнного стану. Крім того, серед комерційних надавачів послуг ми фіксуємо попит на використання системи не тільки з боку фінансового сектору, а також і з боку інших комерційних компаній», — прокоментувала Ольга Василєва, заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.
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Учасники системи
На сьогодні Система BankID НБУ налічує 127 учасників: 39 банків-ідентифікаторів та 88 абонентів — надавачів послуг.
У II кварталі 2023 року до неї підключилося шість нових абонентів — надавачів послуг. Серед них, зокрема, й надавачі нефінансових послуг:
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комунальне підприємство «Міський інформаційний центр». Відтепер користувачі порталу електронних послуг міста Харкова, використовуючи Систему BankID НБУ, можуть дистанційно отримати довідку про реєстрацію місця проживання особи та довідку про склад сім'ї, заповнити анкету-заяву на отримання Картки харків'янина, актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади міста Харкова тощо;
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благодійна організація МБО «Фонд Східна Європа». Відвідувачі «Єдиної платформи місцевої електронної демократії» (E-DEM) за допомогою Системи BankID НБУ можуть реєструватися в особистому кабінеті для подальшого подання чи підписання петицій, подання чи голосування за проєкти громадського бюджету, голосування в електронному опитуванні тощо;
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компанія ТОВ «Лігал Технолоджи». Використовуючи систему, користувачі мобільного застосунку «Реєстр нерухомості» зможуть у реальному часі отримувати актуальну інформацію з державного реєстру речових прав на нерухомого майна.
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