Банкрутство Дельта Банку: Лагуна судитимуть за нові злочинні епізоди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

24 липня 2023, 17:43 Читать на русском

Банкрутство Дельта Банку: Лагуна судитимуть за нові злочинні епізоди

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн гривень головою наглядової ради «Дельта Банку» та його спільниками, обвинувальний акт направлений до суду. Про цейдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн гривень головою наглядової ради «Дельта Банку» та його спільниками, обвинувальний акт направлений до суду.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У чому підозрюють Лагуна

За даними слідства, колишній власник банківської установи, який обіймав посаду голови наглядової ради, організував злочинну оборудку разом із двома заступниками голови ради директорів та службовою особою банківської установи — за сумісництвом директором товариства.

Протягом 2012−2013 голова спостережної ради надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, що необґрунтовано одержала 430 млн гривень, з яких 199 млн гривень так і не повернула.

Уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, зловмисники заволоділи також коштами сумою близько 29 млн гривень.

Читайте: Лагун-боржник став невиїзним. До виплати боргу перед Ощадбанком на 4,5 мільярда

Протягом 2014−2015 років за аналогічною злочинною схемою в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи службовці банківської установи за пособництва директора підконтрольного товариства привласнили ще 19 млн гривень.

Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершене за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Розслідування щодо інших злочинних фактів триває.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
24 липня 2023, 19:31
#
Деньги выплачивать когда будут 4-ю очередь , толкут в ступе 10-летиями одно и тоже.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Vtar56 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами