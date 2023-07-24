Підтримка бізнесу: За час дії воєнного стану бізнесу видано пільгових кредитів на 128 млрд грн

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 67 390 кредитів на загальну суму 217,5 млрд грн, з яких 45 380 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 95,8 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

За минулий тиждень у межах Програми видано 486 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 392 кредитних договорів на суму близько 0,877 млрд гривень.

На які ціні брали кредити

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 32 568 кредитних договорів на загальну суму 127,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 24 904 кредитних договори на суму 69,2 млрд грн), з яких:

5,32 млрд грн — на інвестиційні цілі;

7,69 млрд грн — як антикризові кредити;

4,14 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

32,94 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,43 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.