НБУ анулював ліцензії шести фінкомпаніям, п’ять — виключив з держреєстру

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Кому анулювали ліцензії

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії у:

ПТ «Ломбард ТОВ «Кеш та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія»;

ТОВ «ФК «Спектр»;

ТОВ «Кампсіс Фінанс»;

ТОВ «ФК «Інвеструм»;

ТОВ «ФК «Стандарт Фінанс Груп».

Також на підставі власної заяви у ТОВ «Олімп Фінанс Груп» було анульовано ліцензію на надання гарантій.

Крім того, на підставі поданих документів «Кампсіс Фінанс», ФК «Інвеструм», ФК «Стандарт Фінанс Груп» виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також із Держреєстру виключено:

ТОВ «ФК «Джобер» — у зв’язку із прийняттям Нацбанком рішення про анулювання в товариства всіх наявних ліцензій;

ТОВ «Фінансова Гарантія» — у зв’язку з тим, що в компанії немає впродовж трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.