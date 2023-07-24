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24 липня 2023, 14:38 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії шести фінкомпаніям, п’ять — виключив з держреєстру

Національний банк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та п’ять виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та п’ять виключив з Державного реєстру фінансових установ.

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Кому анулювали ліцензії

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії у:

  • ПТ «Ломбард ТОВ «Кеш та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія»;
  • ТОВ «ФК «Спектр»;
  • ТОВ «Кампсіс Фінанс»;
  • ТОВ «ФК «Інвеструм»;
  • ТОВ «ФК «Стандарт Фінанс Груп».

Також на підставі власної заяви у ТОВ «Олімп Фінанс Груп» було анульовано ліцензію на надання гарантій.

Крім того, на підставі поданих документів «Кампсіс Фінанс», ФК «Інвеструм», ФК «Стандарт Фінанс Груп» виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також із Держреєстру виключено:

  • ТОВ «ФК «Джобер» — у зв’язку із прийняттям Нацбанком рішення про анулювання в товариства всіх наявних ліцензій;

  • ТОВ «Фінансова Гарантія» — у зв’язку з тим, що в компанії немає впродовж трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 червня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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