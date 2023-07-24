Національний банк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та п’ять виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ анулював ліцензії шести фінкомпаніям, п’ять — виключив з держреєстру
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Кому анулювали ліцензії
Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії у:
- ПТ «Ломбард ТОВ «Кеш та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія»;
- ТОВ «ФК «Спектр»;
- ТОВ «Кампсіс Фінанс»;
- ТОВ «ФК «Інвеструм»;
- ТОВ «ФК «Стандарт Фінанс Груп».
Також на підставі власної заяви у ТОВ «Олімп Фінанс Груп» було анульовано ліцензію на надання гарантій.
Крім того, на підставі поданих документів «Кампсіс Фінанс», ФК «Інвеструм», ФК «Стандарт Фінанс Груп» виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Також із Держреєстру виключено:
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ТОВ «ФК «Джобер» — у зв’язку із прийняттям Нацбанком рішення про анулювання в товариства всіх наявних ліцензій;
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ТОВ «Фінансова Гарантія» — у зв’язку з тим, що в компанії немає впродовж трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 червня 2023 року.
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