В Україні запустили Uber Travel: спланувати поїздку до або від залізничного вокзалу можна заздалегідь

Uber запровадив нову послугу в Києві. Вона дає змогу з'єднати поїздку Uber із рейсом поїзда Укрзалізниці й отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у столиці, повідомила пресслужба УЗ.

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Що відомо

Щоб подорожі Україною стали ще комфортнішими, Uber пропонує спланувати поїздку до або від залізничного вокзалу заздалегідь.

Щоб зробити це, користувачі можуть прив’язати до свого профілю в Uber облікові записи Google чи Microsoft. Після цього всі їхні плани подорожей можна буде знайти у вкладці «Travel» головного меню застосунку. Там же Uber пропонуватиме замовити поїздку за потрібним маршрутом заздалегідь, щоб не витрачати час на пошук авто на вокзалі.

У Києві, що став першим містом запуску проєкту, користувачі також отримають 10% кешбеку з поїздок до та від залізничних вокзалів, замовлених через Uber Travel.

«Ми в Uber постійно працюємо над тим, щоб зробити поїздки наших користувачів якомога зручнішими та доступнішими. З початком війни переміщення Україною ускладнилися як через питання безпеки, так і через відсутність авіасполучення. Тож ми спільно з „Укрзалізницею“ раді представити рішення, спрямоване полегшити подорожі у цей непростий час. Водночас ми горді, що Україна стала першою країною, де ми запустили таку інтеграцію із залізничним перевізником» — коментує Катерина Нетименко, country-менеджерка Uber в Україні та країнах Балтії.

У компанії зазначають, що рішення про інтеграцію залізничних квитків у застосунок виникло під час останнього візиту СЕО Uber Дари Хосровшахі в Україну, під час якого він подорожував Укрзалізницею та дізнався більше про вирішальну роль, яку відіграли залізничні перевезення протягом повномасштабної війни. Тоді ж CEO Uber провів плідні дискусії з керівництвом «Укрзалізниці» щодо співпраці між двома компаніями.

Як користуватися Uber Travel

Відкрийте застосунок Uber та натисніть кнопку «Travel» у головному меню Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft Надайте Uber та партнеру компанії Uber-AwardWallet дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber Відтепер ви можете замовити поїздку Uber заздалегідь, щоб авто очікувало на вас у пункті призначення

Для того, щоб квитки «Укрзалізниці» синхронізувалися з Uber Travel, вони мають прийти на вашу електронну адресу. Щоб отримати квитки, придбані через застосунок «Укрзалізниці» на пошту, потрібно вказати свою адресу у вкладці «Профіль» — «Мої дані».