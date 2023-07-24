Засновник компанії-творця ChatGPT запустив власну криптовалюту

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

24 липня 2023, 12:39 Читать на русском

Засновник компанії-творця ChatGPT запустив власну криптовалюту

Засновник OpenAI — компанії, що створила чат-бота ChatGPT, — Сем Альтман запустив власну криптовалюту Worldcoin. Повідомлення про запуск з'явилося на сайті продукту.

Засновник OpenAI — компанії, що створила чат-бота ChatGPT, — Сем Альтман запустив власну криптовалюту Worldcoin.
Фото: futuroprossimo.it

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Криптовалютний проєкт Альтмана називається The Worldcoin Foundation, його штаб-квартири розташовані в Берліні та Сан-Франциско, повідомила Financial Times.

Криптовалюта працює на блокчейні, який потребує підтвердження особистості шляхом сканування сітківки ока. Це потрібно для того, щоб підтвердити, що токен отримує реальну людину, а не штучний інтелект: після процедури можна буде отримати токен Worldcoin безкоштовно, писав Reuters. Емітент Worldcoin має намір зберігати близько 20% всіх випущених токенів у себе.

На першому етапі технологія буде доступна у 35 містах у 20 країнах, повідомила Financial Times. Токени на початковій стадії не запускають у США через труднощі з регулюванням, зазначила газета.

Американські контролюючі органи тиснуть на сферу через побоювання, що криптовалюти використовуються для спекуляцій та шахрайства, пояснила FT.

Технологія ідентифікації називається World ID: це цифровий паспорт, який дозволяє підтвердити, що користувач реальна людина, зберігаючи при цьому його анонімність, йдеться в повідомленні на сайті Worldcoin. World ID можна отримати після сканування сітківки, для яких використовується пристрій, який називається «сферою».

Для сканування сітківки проєкт відкриває спеціальні майданчики їх у різних містах та країнах. «У разі успіху це стане найбільшою мережею справжніх людей в інтернеті, як суспільне благо», — вважають Альтман і другий засновник Worldcoin Алекс Бланіа.

Альтман залучив близько $250 млн інвестицій у проєкт Worldcoin. Гроші в нього вкладав раніше і засновник криптобіржі Сем Бенкман-Фрід, що звалилася, писав Reuters.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Lamo
Lamo
24 липня 2023, 12:48
#
«Токен отримує людину» — це як? =))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами