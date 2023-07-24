Засновник компанії-творця ChatGPT запустив власну криптовалюту

Засновник OpenAI — компанії, що створила чат-бота ChatGPT, — Сем Альтман запустив власну криптовалюту Worldcoin. Повідомлення про запуск з'явилося на сайті продукту.

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Що відомо

Криптовалютний проєкт Альтмана називається The Worldcoin Foundation, його штаб-квартири розташовані в Берліні та Сан-Франциско, повідомила Financial Times.

Криптовалюта працює на блокчейні, який потребує підтвердження особистості шляхом сканування сітківки ока. Це потрібно для того, щоб підтвердити, що токен отримує реальну людину, а не штучний інтелект: після процедури можна буде отримати токен Worldcoin безкоштовно, писав Reuters. Емітент Worldcoin має намір зберігати близько 20% всіх випущених токенів у себе.

На першому етапі технологія буде доступна у 35 містах у 20 країнах, повідомила Financial Times. Токени на початковій стадії не запускають у США через труднощі з регулюванням, зазначила газета.

Американські контролюючі органи тиснуть на сферу через побоювання, що криптовалюти використовуються для спекуляцій та шахрайства, пояснила FT.

Технологія ідентифікації називається World ID: це цифровий паспорт, який дозволяє підтвердити, що користувач реальна людина, зберігаючи при цьому його анонімність, йдеться в повідомленні на сайті Worldcoin. World ID можна отримати після сканування сітківки, для яких використовується пристрій, який називається «сферою».

Для сканування сітківки проєкт відкриває спеціальні майданчики їх у різних містах та країнах. «У разі успіху це стане найбільшою мережею справжніх людей в інтернеті, як суспільне благо», — вважають Альтман і другий засновник Worldcoin Алекс Бланіа.

Альтман залучив близько $250 млн інвестицій у проєкт Worldcoin. Гроші в нього вкладав раніше і засновник криптобіржі Сем Бенкман-Фрід, що звалилася, писав Reuters.