В Одесі локальні екстрені відключення світла через аварійну ситуацію на обʼєкті енергетичної компанії. Про цеінформує ДТЕК.
В Одесі локальні екстрені відключення світла. Причина — нічні ракетні обстріли
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Відключення світла
За командою Укренерго у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення.
«Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від Укренерго», — йдеться в повідомленні ДТЕК.
Крім того, ДТЕК планову відключає світло в Одесі через проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо
У ніч проти 23 липня росія знову завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
Джерело: Мінфін
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