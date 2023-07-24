В Одесі локальні екстрені відключення світла. Причина — нічні ракетні обстріли

В Одесі локальні екстрені відключення світла через аварійну ситуацію на обʼєкті енергетичної компанії. Про це інформує ДТЕК.

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Відключення світла

За командою Укренерго у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення.

«Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від Укренерго», — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Крім того, ДТЕК планову відключає світло в Одесі через проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо

У ніч проти 23 липня росія знову завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.