У січні-червні поточного року український ринок авто поповнили більш ніж 7000 гібридних легковиків, що є на 23% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021-м, то реєстрація гібридів поступається на 11%, повідомляє «Укравтопром».
Авторинок в Україні: Попит на гібриди різко зріс
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На нові легковики припало 68% продажів гібридних авто з початку року. На ринку нових легковиків гібриди охопили 17,6% продажів.
Топ-3 гібриди
Серед нових гібридних авто за підсумками першого півріччя лідирував кросовер Toyota RAV-4 з 770 продажів.
До першої трійки також увійшли Mercedes-Benz GLE та Nissan Qashqai — 383 та 363 од. відповідно.
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість дісталася Ford Fusion US (247 од.)
Джерело: Мінфін
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