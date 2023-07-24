Авторинок в Україні: Попит на гібриди різко зріс

У січні-червні поточного року український ринок авто поповнили більш ніж 7000 гібридних легковиків, що є на 23% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021-м, то реєстрація гібридів поступається на 11%, повідомляє «Укравтопром».