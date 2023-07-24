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24 липня 2023, 11:17 Читать на русском

Авторинок в Україні: Попит на гібриди різко зріс

У січні-червні поточного року український ринок авто поповнили більш ніж 7000 гібридних легковиків, що є на 23% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021-м, то реєстрація гібридів поступається на 11%, повідомляє «Укравтопром».

У січні-червні поточного року український ринок авто поповнили більш ніж 7000 гібридних легковиків, що є на 23% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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На нові легковики припало 68% продажів гібридних авто з початку року. На ринку нових легковиків гібриди охопили 17,6% продажів.

Топ-3 гібриди

Серед нових гібридних авто за підсумками першого півріччя лідирував кросовер Toyota RAV-4 з 770 продажів.

До першої трійки також увійшли Mercedes-Benz GLE та Nissan Qashqai — 383 та 363 од. відповідно.

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість дісталася Ford Fusion US (247 од.)

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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