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24 липня 2023, 10:17 Читать на русском

Ринки очікують від ФРС рішення щодо ставок, а акції регіональних банків США стрімко зростають

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos.com

Фондові індекси США завершили тиждень різноспрямовано

S&P 500 виріс на 0,7%, індекс Dow Jones додав 2,1%, а високотехнологічний Nasdaq втратив 0,6%.

Nasdaq відставав від інших індексів США, оскільки звіти Netflix і Tesla розчарували інвесторів.

Цього тижня учасники ринку уважно стежитимуть за тим, яке рішення щодо відсоткових ставок ухвалить Федеральна резервна система США. Більшість аналітиків очікують, що американський регулятор підвищить ставки на 0,25%.

Тим часом сезон корпоративних звітностей у самому розпалі. Протягом тижня понад 150 компаній з індексу S&P 500 мають повідомити про свої квартальні фінансові результати на чолі з Microsoft та Alphabet (материнська компанія Google).

Ринки Азії закінчили тиждень переважно зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив близько 3%, японський Nikkei впав на 0,2%, південнокорейський Kospi знизився на 0,7%, китайський Shanghai Composite і гонконгський Hang Seng скоротилися на 2,2% і 9%, а на 1,8% відповідно. У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано.

Минулого тижня інвестори в Азії вивчали багато економічних даних щодо регіону, які, зокрема, вказували на уповільнення економічного зростання в Китаї.

Акції регіональних банків стрімко зростають

За підсумками минулого тижня галузевий індекс США — S&P 500 Financials — зріс на 3% у той час, як сам індекс S&P 500 збільшився лише на 0,7% за той же період.

Все через нові дані, що вказують на зростання клієнтських депозитів у регіональних банках США.

На цьому фоні в лідерах зростання минулого тижня серед представників американського фінансового сектора опинилися акції регіональних банків, серед яких ServisFirst Bancshares (+35,2%), Western Alliance Bancorporation (+24,3%), Zions Bancorporation (+17,6%) та Pinnacle Financial Partners (+16,4%).

Morgan Stanley підвищив прогноз економічного зростання США

Експерти з американського інвестбанку очікують, що економіка США зросте на 1,3% у четвертому кварталі цього року проти попередніх оцінок зростання в 0,6%.

У Morgan Stanley посилаються на те, що американська економіка у першій половині цього року зростає набагато краще, ніж очікувалося. Все завдяки інвестиціям в інфраструктурні проєкти, які підтримувалися відповідним законом, раніше підписаним президентом США Джо Байденом, вважають експерти.

Двопартійний закон «Про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця», підписаний наприкінці 2021 року, сприяв створенню понад 13 млн нових робочих місць, у тому числі майже 0,8 млн робочих місць на виробництвах, а також викликав бум у виробничій галузі та секторі зеленої енергетики, зазначає Fox News.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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