За 10 років в Україні збанкрутували понад 1,4 тисячі комунальних підприємств

Упродовж останніх десяти років увійшли в процес ліквідації більш ніж 1,4 тисячі комунальних підприємств (КП) в Україні. У топі міст України за кількістю неплатоспроможних КП — Дніпро, Херсон, Харків та Львів. Про це пише Опендатабот.

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Банкрутство комунальників

Зростання банкрутства КП в Україні спостерігалося з року в рік. Зокрема, рекордним виявився 2021 рік.

Найчастіше визнавалися несплатоспроможними та ліквідувалися комунальні підприємства на Дніпропетровщині, Київщині, Львівщині, Харківщині та Одещині. З усіх міст країни найбільша кількість таких КП зафіксована у Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та Львові.

Замість банкрутства та проведення розрахунків з кредиторами більшість КП досі подають на самоліквідацію за рішення власників — отже, в судовому реєстрі з’являється лише 10% справ.