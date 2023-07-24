Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 242 620 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
660 російських окупантів, 11 танків та 9 ракет. Втрати ворога за 23 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 242620 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 4162 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 8118 (+13) од,
- артилерійських систем - 4675 (+17) од,
- РСЗВ — 697 (+0) од,
- засоби ППО — 452 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3963 (+5),
- крилаті ракети — 1307 (+9),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7182 (+10) од,
- спеціальна техніка — 698 (+2).
Джерело: Мінфін
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