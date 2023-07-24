росія планує відновити масовані обстріли України. Вивчає стан об’єктів енергоінфраструктури

Російська розвідка використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну, щоб з’ясувати в якому стані знаходяться українські об'єкти енергетики та краще визначити розташування критичних об'єктів, які впливають на енергосистему України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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Що відомо

«Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об'єктів з боку рф. Вони розпочали таку роботу», ― сказав Скібіцький.

Те, що агресор знов почав цікавитися енергетичними об'єктами України може свідчити про те, що росія планує відновити масовані обстріли України, як це відбувалося 2022 року.

Нагадаємо

Від початку жовтня минулого року і до середини зими росія обстрілювала енергетичну систему України. 28 листопада сьомий масований ракетний удар росіян по енергетичних об'єктах завершився аварійною зупинкою всіх ядерних реакторів країни — це призвело до першого в історії України блекауту.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що в міністерстві також очікують, що росіяни здійснюватимуть такі ж масштабні обстріли енергосистеми, як під час минулого опалювального сезону.

«Ми виходимо з того, що обстріли енергосистеми будуть відбуватися так само системно взимку як і попереднього опалювального сезону», — сказав він.