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24 липня 2023, 8:38 Читать на русском

Запланований експорт електроенергії до Словаччини так і не відбувся

Експорт електроенергії до Словаччини, відновлений НЕК «Укренерго» з 23 липня, так і не відбувся, свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, пише Інтерфакс-Україна.

Експорт електроенергії до Словаччини, відновлений НЕК «Укренерго» з 23 липня, так і не відбувся, свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, пише Інтерфакс-Україна.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗгідно з інформацією на сайті, попри бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перерізу з української сторони та по 40 МВт зі словацької на шість годин постачань із 9:00 до 14:00, обсяг експорту становив 0 МВт-год.
Фото: hromadske.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з інформацією на сайті, попри бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перерізу з української сторони та по 40 МВт зі словацької на шість годин постачань із 9:00 до 14:00, обсяг експорту становив 0 МВт-год.

Згідно з даними на аукціонній платформі НЕК «Укренерго», компанія, провівши 21 липня перший після тривалої перерви аукціон із розподілу потужності для експорту з постачанням на 23 липня, не пропонувала трейдерам переріз для експорту ні на 24, ні на 25 липня (аукціони проводять за два дні до постачання — ЕР).

Читайте: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

Водночас зі Словаччини продовжує надходити імпорт е/е — у суботу 2 554 МВт-год, що майже на 40% більше за показник п'ятниці, у неділю — 1 717 МВт-год, що на 32,7% менше за показник суботи.

Нагадаємо

Укренерго 21 липня оголосила про відновлення експортних аукціонів до Словаччини, перший із яких був із постачанням на 23 липня, зазначивши, що компанія уклала зі словацьким оператором системи передачі SEPS угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів із доступу до міждержавних інтерконекторів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
24 липня 2023, 9:07
#
не пропонувала трейдерам переріз для експорту

що не пропонувала?
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